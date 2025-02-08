 
السبت 2025-02-08 08:01 م
 

نقطة ضوء للتعليم تطلق أولى فعاليات قطار الثقافة الاثنين المقبل

نقطة ضوء للتعليم
نقطة ضوء للتعليم
السبت، 08-02-2025 06:19 م

الوكيل الإخباري-  أعلنت منظمة "نقطة ضوء" للتعليم عن إطلاقها، يوم الاثنين المقبل، مبادرة "قطار الثقافة"، بالتعاون مع وزارتي الثقافة والتربية والتعليم ومجلة "وسام" للأطفال، بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.

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وبحسب بيان المنظمة اليوم السبت، ستبدأ أولى الفعاليات في تمام الساعة العاشرة صباحاً، من مدرسة الباعج الثانوية المختلطة للبنات التابعة لمديرية تربية البادية الشمالية الغربية في محطته الأولى في محافظة المفرق، تحت رعاية وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، بحضور عدد من الفعاليات الرسمية والمجتمع المحلي .


وخلال رحلتي الذهاب والإياب يتوقف القطار في 27 محطة، هي: المدارس الأساسية والثانوية المختلطة في المناطق الأقل حظا، حيث جرى اختيارها بالتعاون مع مديريات الثقافة ومديريات التربية في المحافظات.

 
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