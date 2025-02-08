نقطة ضوء للتعليم تطلق أولى فعاليات قطار الثقافة الاثنين المقبل

وبحسب بيان المنظمة اليوم السبت، ستبدأ أولى الفعاليات في تمام الساعة العاشرة صباحاً، من مدرسة الباعج الثانوية المختلطة للبنات التابعة لمديرية تربية البادية الشمالية الغربية في محطته الأولى في محافظة المفرق، تحت رعاية وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، بحضور عدد من الفعاليات الرسمية والمجتمع المحلي .
وخلال رحلتي الذهاب والإياب يتوقف القطار في 27 محطة، هي: المدارس الأساسية والثانوية المختلطة في المناطق الأقل حظا، حيث جرى اختيارها بالتعاون مع مديريات الثقافة ومديريات التربية في المحافظات.
-
أخبار متعلقة
-
الديوان الملكي يعزي الزبن والمهيرات
-
وزارة الأوقاف: انخفاض تكلفة الحج
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور واجهة المنطقة العسكرية الشرقية
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
الأمن العام : ضبط شخص و 5 مركبات ظهرت بفيديو مسير مواكب
-
شركة توزيع الكهرباء توضح حول انقطاع الكهرباء عن مشتركين
-
الأميرة سمية ترعى فعالية تحتفي بالإمكانات الإبداعية للمرأة
-
شركات أردنية تبرم اتفاقيات جديدة في معرض قطر الزراعي