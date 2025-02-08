نقطة ضوء للتعليم تطلق أولى فعاليات قطار الثقافة الاثنين المقبل

الوكيل الإخباري- أعلنت منظمة "نقطة ضوء" للتعليم عن إطلاقها، يوم الاثنين المقبل، مبادرة "قطار الثقافة"، بالتعاون مع وزارتي الثقافة والتربية والتعليم ومجلة "وسام" للأطفال، بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.

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وبحسب بيان المنظمة اليوم السبت، ستبدأ أولى الفعاليات في تمام الساعة العاشرة صباحاً، من مدرسة الباعج الثانوية المختلطة للبنات التابعة لمديرية تربية البادية الشمالية الغربية في محطته الأولى في محافظة المفرق، تحت رعاية وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، بحضور عدد من الفعاليات الرسمية والمجتمع المحلي .