نقل الملحقية الثقافية الأردنية إلى مقر السفارة في القاهرة

الوكيل الإخباري- أعلنت السفارة الأردنية في القاهرة عن نقل مكتب الملحقية الثقافية من موقعه الحالي إلى مقر السفارة الكائن في 6 شارع باسم الكاتب المتفرع من شارع التحرير- حي الدقي؛ ليباشر العمل فيها منذ الأول من نيسان المقبل.

اضافة اعلان



وأكدت السفارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التسهيل على الطلبة الأردنيين الدارسين في المدارس والجامعات المصرية في مختلف المستويات التعليمية والأكاديمية، وحرصاً على توفير الخدمات القنصلية والثقافية في مكانٍ واحد.



وشددت على أن كادر الملحقية الثقافية إلى جانب القسم القنصلي المتواجد في السفارة يولي شؤون الطلبة الأردنيين الدارسين في مصر جُل الاهتمام ويقوم بمهامه على أكمل وجه بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة وبالمتابعة مع إدارة شؤون الطلبة الوافدين في وزارة التعليم العالي في جمهورية مصر العربية، وبما يتفق مع التعليمات الصادرة عن الجهات المعنية في الأردن ومصر واللوائح المطبقة في الجامعات المصرية، والاتفاقية الثقافية الموقعة بين البلدين الشقيقين.