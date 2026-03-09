نقل الملحقية الثقافية الأردنية إلى مقر السفارة في القاهرة

وأكدت السفارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التسهيل على الطلبة الأردنيين الدارسين في المدارس والجامعات المصرية في مختلف المستويات التعليمية والأكاديمية، وحرصاً على توفير الخدمات القنصلية والثقافية في مكانٍ واحد.
وشددت على أن كادر الملحقية الثقافية إلى جانب القسم القنصلي المتواجد في السفارة يولي شؤون الطلبة الأردنيين الدارسين في مصر جُل الاهتمام ويقوم بمهامه على أكمل وجه بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة وبالمتابعة مع إدارة شؤون الطلبة الوافدين في وزارة التعليم العالي في جمهورية مصر العربية، وبما يتفق مع التعليمات الصادرة عن الجهات المعنية في الأردن ومصر واللوائح المطبقة في الجامعات المصرية، والاتفاقية الثقافية الموقعة بين البلدين الشقيقين.
ووضعت السفارة، في إعلانها المنشور على منصاتها التواصلية، أرقام الهواتف المتاحة للتواصل أمام الراغبين بالاستفسار أو الإبلاغ عن أي قضايا على الرقم الخاص بالقسم القنصلي (0221220700) وبعد نهاية ساعات العمل الرسمي على الرقم (0221220729) وعلى الخط الساخن للمكتب الثقافي (01270075053).
-
أخبار متعلقة
-
استحداث عيادة للأمراض الرثوية والروماتيزمية بمستشفى المفرق
-
وزير الزراعة يستقبل السفير الكندي
-
الأمير مرعد بن رعد يزور مصابين عسكريين في إربد
-
وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفيتنامي
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
"سلطة العقبة" تعلن عن حزمة من الحوافز الاستثمارية والتنظيمية
-
الأردن يعزي باستشهاد اثنين من مُنتسِبي القوات المسلحة الإماراتية
-
الملك: إسرائيل تسعى لإذكاء نيران الصراع ومواصلة اعتداءاتها على غزة والضفة