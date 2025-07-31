نقل محكمة صلح بلدية المفرق إلى مبنى البلدية الجديد

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس لجنة بلدية المفرق محمد خلف الفايز انتقال محكمة صلح بلدية المفرق الكبرى من مقرها القديم إلى مبنى البلدية الجديد للتسهيل على متلقي الخدمة.

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وقال الفايز، إن نقل مقر محكمة صلح بلدية المفرق الكبرى إلى مبنى البلدية الجديد يهدف إلى التسهيل على المواطنين وسرعة إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر ولغايات ضمان جودة الخدمة المطلوبة وبما يخدم المصلحة العامة.