نقل محكمة صلح بلدية المفرق إلى مبنى البلدية الجديد

وقال الفايز، إن نقل مقر محكمة صلح بلدية المفرق الكبرى إلى مبنى البلدية الجديد يهدف إلى التسهيل على المواطنين وسرعة إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر ولغايات ضمان جودة الخدمة المطلوبة وبما يخدم المصلحة العامة.
يشار إلى أن مبنى بلدية المفرق الجديد أسهم بشكل كبير في احتضان أغلبية الدوائر الخدمية التي كانت سابقًا موزعة في عدة مناطق من مدينة المفرق، حيث أسهم المبنى الجديد في التسهيل على المواطنين بإنجاز معاملتهم بكل سهولة ويسر وبوقت قياسي خلافًا لما كان عليه سابقًا قبل استحداث المبنى الجديد.
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