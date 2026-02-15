نقل موقع محطّة ترخيص أوتوستراد الزرقاء المسائية لمركز أمن المدينة / الرصيفة
أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات أنه وابتداء من هذا اليوم سيتم نقل محطة الترخيص المسائية / أوتوستراد الزرقاء لموقعها الجديد داخل مركز أمن المدينة/ الرصيفة، بعد تجهيزه لاستقبال المراجعين وتقديم كافّة خدمات الترخيص لهم باستثناء الفحصين: النظري والعملي، إضافة إلى توفير خدمات لوحات الأرقام وبالتوقيت ذاته من الساعة الثالثة عصراً لغاية الثامنة مساءً.اضافة اعلان