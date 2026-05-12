نقل وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة إلى مبنى مجاور لحديقة "النشامى" في مرج الحمام

الوكيل الإخباري- أكدت الحكومة، الثلاثاء، أنه سيجري نقل وزارتيّ السياحة والآثار والبيئة، وهيئة تنشيط السياحة لمبنى مجاور لحديقة "النشامى" في منطقة مرج الحمام في العاصمة عمان.



وأوضحت بأنه جرى استملاك المبنى المكوَّن من 8 طوابق لتلك الغاية.



وافتتح رئيس الوزراء جعفر حسان حديقة "النشامى" في منطقة مرج الحمام على مساحة 56 دونما، والتي توفر مرافق متعددة ومساحات للتنزه وممارسة مختلف الرياضات وفق أعلى المواصفات.





اضافة اعلان