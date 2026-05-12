الثلاثاء 2026-05-12 10:54 ص

نقل وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة إلى مبنى مجاور لحديقة "النشامى" في مرج الحمام

نقل وزارتي السياحة والآثار والبيئة إلى مبنى مجاور لحديقة "النشامى" في مرج الحمام
حديقة "النشامى" في منطقة مرج الحمام
 
الثلاثاء، 12-05-2026 10:07 ص

الوكيل الإخباري-   أكدت الحكومة، الثلاثاء، أنه سيجري نقل وزارتيّ السياحة والآثار والبيئة، وهيئة تنشيط السياحة لمبنى مجاور لحديقة "النشامى" في منطقة مرج الحمام في العاصمة عمان.

وأوضحت بأنه جرى استملاك المبنى المكوَّن من 8 طوابق لتلك الغاية.

وافتتح رئيس الوزراء جعفر حسان حديقة "النشامى" في منطقة مرج الحمام على مساحة 56 دونما، والتي توفر مرافق متعددة ومساحات للتنزه وممارسة مختلف الرياضات وفق أعلى المواصفات.

اضافة اعلان

وتوفر الحديقة مرافق متعددة ومساحات واسعة للتنزه وممارسة العديد من الأنشطة الرياضية، وفق أعلى المواصفات، إذ تمتاز بطابع هندسي وجمالي مميز، وتضم مساحات خضراء تشكل نحو 40% من إجمالي مساحة الحديقة، إلى جانب جلسات خارجية، ومسارات للمشي، وملاعب للأطفال، ومواقف مخصصة للسيارات.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وفاة أسير فلسطيني متأثرًا بإصابته بعد اعتقاله في سلفيت

فلسطين وفاة أسير فلسطيني متأثرًا بإصابته بعد اعتقاله في سلفيت

ميغان ديكسون

منوعات بريطانيا.. شابة تستعد لبتر ساقيها بعد نموهما بزاوية غير طبيعية

ل

عربي ودولي دولة عربية تكشف حقيقة تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا على أراضيها

فراس إبراهيم

فن ومشاهير الفنان فراس إبراهيم ينفي شائعة تدهور حالته الصحية

تربية قصبة إربد تسلّم 60 حصالة خير دعماً لمرضى السرطان

أخبار محلية تربية قصبة إربد تسلّم 60 حصالة خير دعماً لمرضى السرطان

نجل الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة: ارحمونا من هذا الكذب

فن ومشاهير نجل الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة يحسم الجدل بشأن وصية والده

ل

اقتصاد محلي الذهب على صفيح ساخن.. وارتفاع جديد على الأسعار في الأردن

هيئة النقل تطلق خطًا مباشرًا من إربد إلى المدينة الطبية في عمّان

أخبار محلية هيئة النقل تطلق خطًا مباشرًا من إربد إلى المدينة الطبية في عمّان



 
 






الأكثر مشاهدة

 