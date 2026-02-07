نقيب أصحاب الشاحنات: القرار السوري حول الشاحنات يخالف الاتفاقيات

وأضاف الداوود ، السبت، أن مئات الشاحنات تكدست داخل الحدود وخارجها، في ظل عدم القدرة على تنفيذ عمليات تبادل البضائع بهذه الأعداد، مشيرًا إلى وجود بضائع قابلة للتلف وأخرى لا تحتمل التأخير، فضلًا عن بضائع يصعب مبادلتها.
وأوضح أن الاتفاقيات المشتركة تسمح بدخول الشاحنات الأردنية محمَّلة إلى سوريا وعودتها في حال توفُّر حمولة، وينطبق الأمر ذاته على الشاحنات السورية، معتبرًا أن وقف الدخول المباشر يُشكِّل خرقًا لهذه التفاهمات.
وبيَّن الداوود أن القرار، وإن كان بدوافع أمنية لضبط الشارع، ستكون له مردودات عكسية، داعيًا إلى تعليق القرار والعودة إلى الدخول المباشر لما لذلك من أثر في انسياب التجارة وحماية البضائع.
