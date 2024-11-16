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نقيب الأطباء: الأطباء سيعالجون من لا يحمل أموالا من المرضى مجانا

مستشفى
مستشفى
السبت، 16-11-2024 03:11 م

الوكيل الإخباري-   بعد امتناع أطباء عن معالجة مرضى من خلال نماذج شركات التأمين، أعلن نقيب الأطباء زياد الزعبي، السبت، أن "الأطباء سيعالجون من لا يحمل أموالا من المرضى مجانا".

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وقال الزعبي  إنّ الأطباء سيعالجون الحالات الطارئة دون النظر إن كان المريض يمتلك تأمين أم لا.


وأكّد أن شركات وجمعيات واتحاد التأمين تماطل لعدم تطبيق قرار لائحة الأجور المقررة من النقابة والمنشورة في الجريدة الرسمية، مشيرا إلى أن لائحة الأجور صدرت عن نقابة الأطباء، وتم مراجعتها من قبل وزارة الصحة، والشؤون القانونية في رئاسة الوزراء، ثم نشرت في الجريدة الرسمية.


ودعا شركات التأمين الالتزام في لائحة الأجور الطبية 2024 أو سيتم مقاطعتهم من قبل الأطباء بقرار من النقابة.

 
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