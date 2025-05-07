نقيب الأطباء يحذر من التعدي على مهنة الطب التجميلي

11:32 م

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الوكيل الإخباري- برعاية سمو الأميرة وجدان الهاشمي، انطلقت اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي الرابع عشر للجمعية الأردنية لاختصاصيي الجلدية والتناسلية، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين والخبراء من الوطن العربي والعالم. اضافة اعلان





وأكد نقيب الأطباء الدكتور عيسى الخشاشنة، أهمية المؤتمر في طرح أحدث المستجدات العلمية في طب الأمراض الجلدية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، ورفع جودة الخدمات الصحية عبر التعليم الطبي المستمر.



وحذَّر الخشاشنة من “التعدي على مهنة الطب التجميلي”، مشيرًا إلى انتشار مخالفات خطيرة من قِبل دخلاء على المهنة، وانتشار معلومات طبية مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تهدد سلامة المرضى.



وأضاف أن النقابة لن تتهاون في حماية المهنة من المتطفلين، وستدعم كل الجهود العلمية لضمان التطور والحفاظ على مكانة الأردن الطبية.



من جانبه، أوضح رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور الشريف محمد فواز، أن المؤتمر يهدف إلى توفير منصة لتبادل الخبرات، بمشاركة 600 طبيب ومتخصص من داخل الأردن وخارجه، إلى جانب مساهمة أكثر من 40 شركة محلية ودولية في المعرض الطبي المقام على هامش المؤتمر الذي يضم أحدث الابتكارات والمعدات والأجهزة الطبية والمواد العلاجية في مجال الأمراض الجلدية والإجراءات التجميلية غير الجراحية.



بدوره، أوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور فراس القرقز، أن البرنامج العلمي للمؤتمر يتضمن أكثر من 80 محاضرة علمية متخصصة و23 ورشة عمل تغطي أحدث ما توصل إليه العلم في مجالات الجلدية والتجميل والليزر، بالإضافة إلى جلسات علمية موسعة وعروضا تفاعلية، لتوفير تجربة علمية وتطبيقية متميزة للمشاركين، على مدار 3 أيام.



يُذكر أن المؤتمر حاصل على اعتماد 6 ساعات تعليم طبي مستمر (CPD) من المجلس الطبي الأردني، ما يعزز دوره في تطوير الكفاءات الطبية.



وعلى هامش المؤتمر، افتتحت سمو الأميرة وجدان الهاشمي المعرض الطبي المقام، والذي يضم أحدث الابتكارات والمعدات والأجهزة الطبية والمواد العلاجية في مجال الأمراض الجلدية والإجراءات التجميلية غير الجراحية.