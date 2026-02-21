السبت 2026-02-21 07:31 م

نقيب الأطباء: 10 اعتداءات على الكوادر الطبية خلال 3 أشهر

السبت، 21-02-2026 07:08 م

الوكيل الإخباري-   قال نقيب الأطباء عيسى الخشاشنة، السبت، إنّّ عدد الاعتداءات المسجلة على الكوادر الطبية خلال الأشهر الثلاثة الماضية بلغ قرابة 10 حالات، سُجّل قسم منها في المحاكم، فيما انتهى قسم آخر بالإصلاح؛ توزعت 3 حالات في العاصمة، وحادثة في الزرقاء، وحادثتان في إربد، وحادثة في الكرك، إضافة إلى حادثة في جرش.

وبين الخشاشنة ، أن العام الماضي شهد تسجيل ما بين 35 إلى 40 حالة اعتداء.


وفيما يتعلق بالعقوبات، شدد على ضرورة وجود قانون رادع وصارم، مشيراً إلى أن القانون عُدّل عام 2019، إلا أن الأهم حالياً هو تفعيل القانون من خلال تسريع إجراءات التقاضي، وعدم إسقاط الحق العام بسهولة ويسر، إلى جانب تغليظ العقوبات مقارنة بما كان واردا في القوانين السابقة.

 
 


