نقيب الأطباء: 10 اعتداءات على الكوادر الطبية خلال 3 أشهر

وبين الخشاشنة ، أن العام الماضي شهد تسجيل ما بين 35 إلى 40 حالة اعتداء.
وفيما يتعلق بالعقوبات، شدد على ضرورة وجود قانون رادع وصارم، مشيراً إلى أن القانون عُدّل عام 2019، إلا أن الأهم حالياً هو تفعيل القانون من خلال تسريع إجراءات التقاضي، وعدم إسقاط الحق العام بسهولة ويسر، إلى جانب تغليظ العقوبات مقارنة بما كان واردا في القوانين السابقة.
-
أخبار متعلقة
-
العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة المطرمي
-
انطلاق مبادرة سبيل أهل الخير في لواء بصيرا
-
مجلس أمناء الجمعية الأردنية للثقافة الرياضية يبحث الأنشطة المستقبلية
-
عرفة رئيساً لمجلس إدارة شركة الحوسبة الصحية
-
الرئيس الألباني يصل إلى الأردن
-
رئيس جمعية تربية المواشي يتوقع انخفاض أسعار اللحوم خلال الأيام المقبلة
-
اخرجوا الى دوامكم مبكراً.. تحذير من ازدحامات مرورية خانقة غداً
-
مسؤول أردني: الوجود العسكري الأميركي يأتي في إطار اتفاقيات دفاعية مع الولايات المتحدة