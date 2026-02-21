نقيب الأطباء: 10 اعتداءات على الكوادر الطبية خلال 3 أشهر

الوكيل الإخباري- قال نقيب الأطباء عيسى الخشاشنة، السبت، إنّّ عدد الاعتداءات المسجلة على الكوادر الطبية خلال الأشهر الثلاثة الماضية بلغ قرابة 10 حالات، سُجّل قسم منها في المحاكم، فيما انتهى قسم آخر بالإصلاح؛ توزعت 3 حالات في العاصمة، وحادثة في الزرقاء، وحادثتان في إربد، وحادثة في الكرك، إضافة إلى حادثة في جرش.

وبين الخشاشنة ، أن العام الماضي شهد تسجيل ما بين 35 إلى 40 حالة اعتداء.