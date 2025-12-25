نقيب الألبسة: استعدادات كبيرة لموسم كأس العالم عبر تصميمات مبتكرة لمنتخب النشامى

وأوضح علان أن هناك تصاميم وطباعات مبتكرة، تعكس هوية النشامى والأردن، سيتم تنفيذها محليا، وأخرى سيتم استيرادها.
وأضاف أن تأهل النشامى لكأس العالم المقبلة، يعد خطوة إيجابية للقطاع، ستزيد من حجم المبيعات والصادرات.
