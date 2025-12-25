الخميس 2025-12-25 03:35 م

نقيب الألبسة: استعدادات كبيرة لموسم كأس العالم عبر تصميمات مبتكرة لمنتخب النشامى

الخميس، 25-12-2025 02:31 م

الوكيل الإخباري-   قال نقيب تجار الألبسة والأحذية، سلطان علان، إن القطاع باشر بالفعل الاستعداد لموسم كأس العالم، عبر توفير منتجات حديثة ومبتكرة تلبي متطلبات السوق المحلية، والسوق الخارجية، مشيرا إلى أن التجار قادرون على تلبية الطلبات الخارجية كافة.

وأوضح علان  أن هناك تصاميم وطباعات مبتكرة، تعكس هوية النشامى والأردن، سيتم تنفيذها محليا، وأخرى سيتم استيرادها.


وأضاف أن تأهل النشامى لكأس العالم المقبلة، يعد خطوة إيجابية للقطاع، ستزيد من حجم المبيعات والصادرات.

 
 


نقيب الألبسة: استعدادات كبيرة لموسم كأس العالم عبر تصميمات مبتكرة لمنتخب النشامى

