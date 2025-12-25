نقيب الألبسة: استعدادات كبيرة لموسم كأس العالم عبر تصميمات مبتكرة لمنتخب النشامى

الوكيل الإخباري- قال نقيب تجار الألبسة والأحذية، سلطان علان، إن القطاع باشر بالفعل الاستعداد لموسم كأس العالم، عبر توفير منتجات حديثة ومبتكرة تلبي متطلبات السوق المحلية، والسوق الخارجية، مشيرا إلى أن التجار قادرون على تلبية الطلبات الخارجية كافة.

وأوضح علان أن هناك تصاميم وطباعات مبتكرة، تعكس هوية النشامى والأردن، سيتم تنفيذها محليا، وأخرى سيتم استيرادها.