نقيب التمريض في كربلاء يزور المجلس التمريضي

الوكيل الإخباري-بحث المجلس التمريضي الأردني، سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع نقابة التمريض بمحافظة كربلاء في العراق، في مجالات تطوير وبناء القدرات للكوادر التمريضية، بحضور ممثلين عن مجلس اعتماد المؤسسات الصحية.

وبحسب بيان للمجلس، اليوم الاثنين، أكد أمين عام المجلس، الدكتور هاني النوافلة، خلال استقباله نقيب التمريض ووكيل وزارة الشباب في كربلاء، الدكتور محمد الخالدي، بمقر المجلس، أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين الأردن والعراق.



وأشار إلى أن مهنة التمريض تشكل ركيزة أساسية في النهوض بالأنظمة الصحية، وأن الاستثمار في بناء القدرات التمريضية يعد استثمارا مباشرا في جودة الخدمات الصحية، مبينا أن المجلس يولي أهمية كبيرة لتوسيع الشراكات العربية وتبادل التجارب المهنية الرائدة.



وتناول اللقاء تبادل الخبرات في مجال تطوير التشريعات الناظمة لمهنة التمريض، وجرى استعراض التجربة الأردنية في تنظيم المهنة وتحديث الأطر التشريعية، وربط التشريع بالكفايات المهنية ونطاق الممارسة، بما يضمن جودة الأداء وحوكمة الممارسة التمريضية.



وأكد الجانبان أن تطوير التشريعات التمريضية يعد مدخلا أساسيا لتمكين الممرضين وحماية المهنة وتعزيز دورها في المنظومة الصحية، وأن تبادل الخبرات التشريعية يسهم في بناء أنظمة تنظيمية أكثر كفاءة واستدامة في البلدين الشقيقين.



وناقش اللقاء أهمية ترسيخ وتعزيز ثقافة المحاكاة السريرية كأداة تدريبية حديثة وفاعلة في إعداد وتأهيل الكوادر التمريضية، لما لها من دور محوري في رفع الجاهزية السريرية، وتنمية المهارات العملية، وتعزيز الممارسة الآمنة المبنية على الكفايات والمعايير المهنية المعتمدة.



وفي هذا السياق، قام الوفد الضيف بجولة ميدانية في مركز المحاكاة السريرية التابع للمجلس، اطلع خلالها على التجهيزات التقنية المتقدمة والبرامج التدريبية المعتمدة، وآليات توظيف المحاكاة في تأهيل الممرضين والممرضات قبل الالتحاق بالميدان السريري، بما يسهم في تحسين جودة التدريب والحد من المخاطر السريرية.



وأكد النوافلة، خلال الجولة، التزام المجلس بتقديم الدعم الكامل في مجال التدريب باستخدام المحاكاة السريرية، مشددا على أن المحاكاة أصبحت عنصرا أساسيا في برامج التطوير المهني والاختصاص التمريضي، وأداة محورية في نقل المعرفة وبناء الكفايات السريرية وفق أفضل الممارسات العالمية.