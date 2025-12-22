نقيب التمريض في كربلاء يزور المجلس التمريضي

وبحسب بيان للمجلس، اليوم الاثنين، أكد أمين عام المجلس، الدكتور هاني النوافلة، خلال استقباله نقيب التمريض ووكيل وزارة الشباب في كربلاء، الدكتور محمد الخالدي، بمقر المجلس، أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين الأردن والعراق.
وأشار إلى أن مهنة التمريض تشكل ركيزة أساسية في النهوض بالأنظمة الصحية، وأن الاستثمار في بناء القدرات التمريضية يعد استثمارا مباشرا في جودة الخدمات الصحية، مبينا أن المجلس يولي أهمية كبيرة لتوسيع الشراكات العربية وتبادل التجارب المهنية الرائدة.
وتناول اللقاء تبادل الخبرات في مجال تطوير التشريعات الناظمة لمهنة التمريض، وجرى استعراض التجربة الأردنية في تنظيم المهنة وتحديث الأطر التشريعية، وربط التشريع بالكفايات المهنية ونطاق الممارسة، بما يضمن جودة الأداء وحوكمة الممارسة التمريضية.
وأكد الجانبان أن تطوير التشريعات التمريضية يعد مدخلا أساسيا لتمكين الممرضين وحماية المهنة وتعزيز دورها في المنظومة الصحية، وأن تبادل الخبرات التشريعية يسهم في بناء أنظمة تنظيمية أكثر كفاءة واستدامة في البلدين الشقيقين.
وناقش اللقاء أهمية ترسيخ وتعزيز ثقافة المحاكاة السريرية كأداة تدريبية حديثة وفاعلة في إعداد وتأهيل الكوادر التمريضية، لما لها من دور محوري في رفع الجاهزية السريرية، وتنمية المهارات العملية، وتعزيز الممارسة الآمنة المبنية على الكفايات والمعايير المهنية المعتمدة.
وفي هذا السياق، قام الوفد الضيف بجولة ميدانية في مركز المحاكاة السريرية التابع للمجلس، اطلع خلالها على التجهيزات التقنية المتقدمة والبرامج التدريبية المعتمدة، وآليات توظيف المحاكاة في تأهيل الممرضين والممرضات قبل الالتحاق بالميدان السريري، بما يسهم في تحسين جودة التدريب والحد من المخاطر السريرية.
وأكد النوافلة، خلال الجولة، التزام المجلس بتقديم الدعم الكامل في مجال التدريب باستخدام المحاكاة السريرية، مشددا على أن المحاكاة أصبحت عنصرا أساسيا في برامج التطوير المهني والاختصاص التمريضي، وأداة محورية في نقل المعرفة وبناء الكفايات السريرية وفق أفضل الممارسات العالمية.
من جانبه، أعرب الخالدي، عن تقديره للتجربة الأردنية الرائدة في تنظيم مهنة التمريض وتطوير تشريعاتها وبرامجها التدريبية، مؤكدا أهمية الاستفادة من هذه الخبرات في دعم وتطوير الكوادر التمريضية في العراق، وتعزيز أطر التعاون المشترك في المجالات المهنية والتشريعية والتدريبية.
-
أخبار متعلقة
-
الأميرة دينا مرعد تزور مستشفى الجامعة وتطّلع على أوضاع أطفال غزة
-
أمين عام "الأوقاف" يلتقي مقدّمي أفكار إبداعية
-
تحذير حكومي شديد اللهجة لمرتكبي هذا الفعل
-
مذكرة تفاهم بين سلطة البترا ومجلس الأعمال الأردني الأميركي
-
النقابة العامة: تنظيم قطاع العمالة المنزلية الحل الأمثل لمعالجة ظاهرة الهروب
-
الأردن يشارك بملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي
-
"قرى الأطفال" تختتم تدريبا متخصصا في المناصرة وكسب التأييد
-
حوارية حول دور العمل النقابي والتطوعي في تعزيز التنمية