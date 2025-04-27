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نقيب الصحفيين: توسيع قاعدة العضوية والانتساب يعزز قوة النقابة

نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني
نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني
 
الأحد، 27-04-2025 09:00 م

الوكيل الإخباري-   قال نقيب الصحفيين طارق المومني، إن من القضايا المهمة التي تسعى لها النقابة تعديل قانون نقابة الصحفيين، مشيرًا إلى أن آخر تعديل أجري عليه كان عام 2014، حيث تم حينها توسيع هامش العضوية وقاعدة الانتساب.

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وأشار المومني إلى أنه قبل تعديل القانون في عام 2014، لم يكن مسموحًا للمواقع الإلكترونية والإذاعات والفضائيات بالانتساب للنقابة، كما أن بعض المسميات الوظيفية في وسائل الإعلام لم يكن يُسمح لها بالانتساب، وقد تم معالجة بعض هذه الاختلالات لاحقًا.


ولفت إلى أن توسيع قاعدة العضوية يعدّ أمرًا أساسيًا، وأن زيادة عدد المنتسبين للنقابة تعزز من قوتها ومكانتها.


وأوضح المومني أن هناك مجموعة من الملفات تنتظر مجلس النقابة الجديد، وهي نتاج سلسلة من الحوارات واللقاءات التي جرت خلال الحملة الانتخابية مع مختلف أعضاء الهيئة العامة في مختلف المناطق والمؤسسات.

 
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