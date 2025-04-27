نقيب الصحفيين: توسيع قاعدة العضوية والانتساب يعزز قوة النقابة

وأشار المومني إلى أنه قبل تعديل القانون في عام 2014، لم يكن مسموحًا للمواقع الإلكترونية والإذاعات والفضائيات بالانتساب للنقابة، كما أن بعض المسميات الوظيفية في وسائل الإعلام لم يكن يُسمح لها بالانتساب، وقد تم معالجة بعض هذه الاختلالات لاحقًا.
ولفت إلى أن توسيع قاعدة العضوية يعدّ أمرًا أساسيًا، وأن زيادة عدد المنتسبين للنقابة تعزز من قوتها ومكانتها.
وأوضح المومني أن هناك مجموعة من الملفات تنتظر مجلس النقابة الجديد، وهي نتاج سلسلة من الحوارات واللقاءات التي جرت خلال الحملة الانتخابية مع مختلف أعضاء الهيئة العامة في مختلف المناطق والمؤسسات.
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