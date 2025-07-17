نقيب الصحفيين يبحث مع رئيس سلطة البترا التعاون الإعلامي والترويج للمدينة الوردية

الوكيل الإخباري- بحث نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، مع رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات اليوم الخميس، الترويج للمدينة الوردية على المستوى المحلي والدولي وتعزيز حضورها على الخارطة السياحية العالمية.



وقدم البريزات، بحضور مجلس المفوضين، وأعضاء مجلس النقابة، عرضا شاملا لمجموعة من المشاريع والخطط التي تنفذها السلطة، وفي مقدمتها مشروع تفويج الزوار عبر باصات كهربائية، وخطة التحول نحو السياحة الخضراء، وأتمتة بيع التذاكر، وتفعيل الحجز الإلكتروني المسبق، في إطار توجهات السلطة لترسيخ تصنيف البترا كمدينة خضراء ومستدامة.

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وأشار إلى أن أبرز التحديات التي يواجهها القطاع هي قصر مدة إقامة الزوار، التي لا تتجاوز في المتوسط 1.2 يوم، إضافة إلى تداعيات الأوضاع الإقليمية.



وأوضح أن ما نسبته 87 بالمئة من زوار البترا من السياح الأجانب، وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول منذ عام 2010، لكن الظروف السياسية في المنطقة أثرت سلبا على الحركة السياحية، ما دفع السلطة إلى تقديم حزمة مطالب للحكومة، تشمل إعادة تفعيل برنامج "استدامة" لدعم المنشآت السياحية، وتأجيل مستحقات الخدمات الأساسية عن الفنادق، وتوجيه الأنشطة والمؤتمرات الرسمية إلى البترا، إضافة إلى إعادة العمل بصندوق المخاطر السياحية، الذي أنشئ قبل ثلاثة أعوام.



وكشف البريزات عن مشاريع مستقبلية قيد التنفيذ، منها: طرح فرص استثمارية لإنشاء مركز مؤتمرات على مساحة 150 دونما ومدينة مائية، وتطوير مدينة ألعاب ترفيهية في منطقة البيضا، إلى جانب إطلاق 44 تجربة سياحية جديدة قبل نهاية العام الحالي.



من جهته، أكد نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني أهمية دعم الاستثمار في القطاع السياحي، حيث أن أبناء المجتمع المحلي يشكلون نحو 95 بالمئة من القوى العاملة في الإقليم، وهو ما يجعل من إنعاش السياحة أولوية وطنية، داعيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وبما يخدم صورة البترا ويسهم في تنشيط السياحة.



وأعرب عن دعم النقابة لحملة "سيادة القانون والتنمية" التي تنفذها السلطة، مشددا على أن حماية سمعة الأردن عالميا تبدأ من مثل هذه المبادرات التنموية، ومبديا استعداد النقابة لتعزيز التعاون الإعلامي مع السلطة والمشاركة في تنظيم أنشطة ومؤتمرات للترويج السياحي على المستويين المحلي والدولي.