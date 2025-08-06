نقيب الصحفيين يبحث ومدير ضريبة الدخل تعزيز التعاون المشترك

وأكد المومني، بحضور نائب النقيب الزميل عوني الداوود، وأمين الصندوق الزميل محمد الزيود، أهمية ترسيخ الشراكة بين النقابة والمؤسسات الوطنية، مثمنا إنجازات الدائرة الإصلاحية التي حققتها على أرض الواقع، مشيدا بجهود العاملين فيها وبدورهم في تقديم خدمات نوعية تسهم في تعزيز ثقة المواطنين.
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