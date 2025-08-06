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نقيب الصحفيين يبحث ومدير ضريبة الدخل تعزيز التعاون المشترك

نقابة الصحفيين الأردنيين
نقابة الصحفيين الأردنيين
 
الأربعاء، 06-08-2025 02:57 م

الوكيل الإخباري-   بحث نقيب الصحفيين الأردنيين، طارق المومني، مع مدير عام دائرة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الحضور الإعلامي المهني في مؤسسات القطاع العام.

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وأكد المومني، بحضور نائب النقيب الزميل عوني الداوود، وأمين الصندوق الزميل محمد الزيود، أهمية ترسيخ الشراكة بين النقابة والمؤسسات الوطنية، مثمنا إنجازات الدائرة الإصلاحية التي حققتها على أرض الواقع، مشيدا بجهود العاملين فيها وبدورهم في تقديم خدمات نوعية تسهم في تعزيز ثقة المواطنين.

 
 
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