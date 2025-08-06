نقيب الصحفيين يبحث ومدير ضريبة الدخل تعزيز التعاون المشترك

الوكيل الإخباري- بحث نقيب الصحفيين الأردنيين، طارق المومني، مع مدير عام دائرة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الحضور الإعلامي المهني في مؤسسات القطاع العام.

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