نقيب الصحفيين يلتقي مدير عام "التطوير الحضري"

وأكد المومني، خلال زيارته للمؤسسة يرافقه نائب النقيب عوني الداوود، مواصلة متابعة النقابة لهذا الملف الذي يحظى بأولوية وأهمية لدى الصحفيين، مشيدا بالتعاون الوثيق بين المؤسسة والنقابة، وبالدور الذي تضطلع به في خدمة الوطن والمواطنين من خلال ما تقوم به من مشاريع في مختلف محافظات المملكة.
بدورها، هنأت العطيات، النقيب ونائبه ومجلس النقابة الجديد بثقة زملائهم في الهيئة العامة، مؤكدة استعداد المؤسسة للمساهمة في تمكين النقابة من تحقيق أهدافها في ملف الأراضي والإسكان.
-
أخبار متعلقة
-
"العدل" تنفذ 605 عقوبات بديلة عن عقوبة الحبس منذ بداية العام الحالي
-
الملك يؤكد ضرورة الاستمرار في تسريع إجراءات التقاضي
-
انطلاق أيام الفيلم اليوناني الاثنين المقبل
-
محافظ الزرقاء يتفقد المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين
-
الترخيص المتنقل للمركبات في بلدية شرحبيل غداً
-
الملكية الأردنية توقع اتفاقية قرض تجمّع بنكي بقيادة البنك العربي بقيمة 250 مليون دولار
-
مذكرة تعاون بين "مكافحة الأوبئة" و"الحوسبة الصحية"
-
"تجارة العقبة" تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين