الثلاثاء 2026-03-17 06:49 م

نقيب الصيادلة: كميات الأدوية في الأردن تكفي لأشهر عدة

زيد الكيلاني
الإثنين، 16-03-2026 09:43 م

الوكيل الإخباري-   أكد نقيب الصيادلة زيد الكيلاني، الاثنين، أن مخزون المملكة من الأدوية يكفي لأشهر عدة، وأن هناك تدابير للتأكد من عدم انقطاع الأدوية.

وطمأن الكيلاني بأن هناك صناعة محلية تستطيع أن تغطي احتياجات الأردن من الأدوية "المهمة" بنسبة تصل إلى 80%، لافتا إلى وجود أكثر من 20 مصنعا للأدوية في الأردن.


وقال إن الأدوية سلع صغيرة يمكن شحنها عبر الطائرات في حال كانت هناك حاجة لذلك.


وشدد على أن هناك تدابير وخطوات واقعية يتم اتخاذها للتأكد من عدم انقطاع الأدوية المهمة والحياتية، وخصوصا الأدوية المزمنة.

 
 


أحدث الأخبار

أخبار محلية وزير البيئة يلتقي مجموعة من الناشطين البيئيين

أخبار محلية الحكومة تتوعد كل من يرتكب مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات خلال العيد

أخبار محلية قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الثلاثاء

أخبار الشركات "وضوح" تتكفّل بتوزيع 6600 وجبة إفطار بالتعاون مع "عزوتي"

أخبار محلية عاجل الحكومة تطلق المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي بالشراكة مع القطاع الخاص

أخبار محلية وزير الصناعة يؤكد أهمية تعزيز الوعي بحقوق المستهلكين

أخبار محلية عاجل الملك وعاهل البحرين يشددان على ضرورة تكثيف جهود خفض التصعيد في المنطقة

أخبار محلية نشاط تجاري ملحوظ في السلط قبيل عيد الفطر



 






