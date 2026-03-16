نقيب الصيادلة: كميات الأدوية في الأردن تكفي لأشهر عدة

الوكيل الإخباري- أكد نقيب الصيادلة زيد الكيلاني، الاثنين، أن مخزون المملكة من الأدوية يكفي لأشهر عدة، وأن هناك تدابير للتأكد من عدم انقطاع الأدوية.

وطمأن الكيلاني بأن هناك صناعة محلية تستطيع أن تغطي احتياجات الأردن من الأدوية "المهمة" بنسبة تصل إلى 80%، لافتا إلى وجود أكثر من 20 مصنعا للأدوية في الأردن.



وقال إن الأدوية سلع صغيرة يمكن شحنها عبر الطائرات في حال كانت هناك حاجة لذلك.