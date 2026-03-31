نقيب المحامين يكشف سبب عدم اشتراك المحامين بالضمان الاجتماعي

وقال أبو عبود خلال اجتماع نيابي، اليوم الثلاثاء، إنه بإمكان المحامين الاشتراك بالضمان اختياريا، لافتا إلى أن المحامي لا يمكن أن يكون موظفا لأنه يدافع عن العدالة ويجب أن يكون رأيه مستقلا عن رأي مؤسسته أو صاحب العامل لو كان موظفا.
وأضاف أن التعديلات الكثيرة على قانون الضمان قد تخلق تشوهات عند التطبيق قد لا تكون هي المطلوبة عند انتهاء التعديل.
وأشار أبو عبود إلى ضرورة تقليل استثمارات الضمان بالسندات الحكومية وفق خطة مدروسة، وأنه يجب تنويع الاستثمارات لتقليل المخاطر.
