نقيب المحروقات: الحكومة تدرس خيارات عدة فيما يتعلق بأسعار المحروقات

وأوضح سعيدات أن الحكومة تدرس خيارات عدة فيما يتعلق بأسعار المحروقات للشهر المقبل، مرجحا أن يكون الرفع تدريجيا، بما يخفف من أثره على المواطنين والقطاعات المختلفة، مع ضرورة تعويض الانخفاضات عند تراجع الأسعار عالميا.
وقال إنّ رفع الأسعار دفعة واحدة سينعكس بشكل مباشر وكبير على مختلف الأسعار في السوق.
وأكد سعيدات أن مخزون المحروقات في الأردن مطمئن، وأن منظومة أمن الطاقة تعمل بمهنية عالية، ولا داعي للقلق، واصفا الوضع بأنه آمن جدا، مع توفر المخزون بشكل كافٍ.
وشدد على أن المخزون الاستراتيجي للحكومة لم يُمس حتى اليوم؛ لأن الأمور تسير على "أفضل حال".
ودعا إلى عدم الالتفات خلف الشائعات، وضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية في الدولة.
