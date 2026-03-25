نقيب المحروقات: الحكومة تدرس خيارات عدة فيما يتعلق بأسعار المحروقات

الوكيل الإخباري- طالب نقيب أصحاب محطات المحروقات، نهار سعيدات، الأربعاء، بأن تنعكس أسعار المحروقات عالميا على السوق المحلي بشكل تدريجي وعلى أشهر، بما يسهم في المحافظة على استقرار أسعار السلع وخدمات النقل، مع تعويضها في حال انخفاض الأسعار.

وأوضح سعيدات أن الحكومة تدرس خيارات عدة فيما يتعلق بأسعار المحروقات للشهر المقبل، مرجحا أن يكون الرفع تدريجيا، بما يخفف من أثره على المواطنين والقطاعات المختلفة، مع ضرورة تعويض الانخفاضات عند تراجع الأسعار عالميا.



وقال إنّ رفع الأسعار دفعة واحدة سينعكس بشكل مباشر وكبير على مختلف الأسعار في السوق.

وأكد سعيدات أن مخزون المحروقات في الأردن مطمئن، وأن منظومة أمن الطاقة تعمل بمهنية عالية، ولا داعي للقلق، واصفا الوضع بأنه آمن جدا، مع توفر المخزون بشكل كافٍ.