نقيب المطاعم والحلويات: طول إجازة عيد الأضحى سينعش حركة المطاعم

الوكيل الإخباري- أكّد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات، عمر عواد، الثلاثاء، أن الحركة التجارية في قطاع الحلويات شهدت بداية جيدة مع انطلاق العروض الخاصة بالموسم.

وقال عواد، إنّ السوق شهد خلال السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ جائحة فيروس كورونا، نمطا جديدا لدى محال الحلويات يتمثل ببدء العروض الترويجية قبل 24 إلى 48 ساعة من المناسبة، موضحا أن الحركة التجارية كانت جيدة في اليوم الأول من انطلاق العروض.



وأشار إلى أن التقييم الفعلي للحركة التجارية سيكون بعد الإفطار؛ نظرا لأن معظم المواطنين صائمون، متوقعا أن يشهد السوق إقبالا ممتازا خلال الساعات المقبلة.