نقيب المقاولين: كميات الأمطار فاقت قدرة البنية التحتية المجهزة سابقا

الوكيل الإخباري- قال نقيب المقاولين، فؤاد الدويري، إنّ الجهات المعنية قامت بدورها خلال المنخفضات الجوية، إلا أن كميات الأمطار التي هطلت كانت أكبر من قدرة البنية التحتية المجهزة سابقا، رغم أن البنية التحتية في الأردن جيدة.

وأضاف الدويري أنّ "كمية الأمطار التي هطلت أكبر من قدرة الحكومة، وليس بسبب أخطاء جهة معينة، والسدود امتلأت خلال 24 ساعة"، مشيرا إلى وجود تغيّر مناخي في الأردن، وأن كمية الأمطار التي شهدتها المملكة كبيرة.



وأكد أن الاستدامة يجب أن تكون حاضرة في أي مشروع لضمان ديمومته، سواء كان مشروعا لتصريف المياه أو الطرقات أو غيرها.



ودعا أصحاب العمل إلى زيادة الرقابة لضمان جودة العمل، لافتا إلى أن كل مقاول يمثل نفسه في أداء دوره وأمانته، وأن المقاول الذي يتسلم المشروع من صاحب العمل يعمل بإشراف استشاري، وينفذ العطاء بناءً على المعطيات المقدّمة من المكتب الهندسي.