نقيب المقاولين: ندعم تعديلات الضمان للحفاظ على استدامته وتعزيز الحماية للمشتركين

وقال الدويري خلال اجتماع نيابي، اليوم الأحد، إن العمال في قطاع مقاولي الإنشاءات هم من أكثر القطاعات بالشمول في الضمان وخاصة للعمال الوافدين.
وأضاف أن مجلس النقابة يدعم تعديلات الضمان الاجتماعي للحفاظ على المؤسسة، داعيا لتوضيح سن التقاعد والشروط للحصول على التقاعد.
وأشار الدويري إلى أن مشروع القانون سيعمل على الحد من التقاعد المبكر ويسعى لتوسيع قاعدة الشمول بالضمان.
