نقيب الممرضين يرفض زيادة سن التقاعد.. ويؤكد المهنة خطرة وفقدنا 70 ممرضا في كورونا

وقال الروابدة خلال اجتماع نيابي، اليوم الثلاثاء، إنه لا يعقل أن تعمل ممرضة بعمر الستين سنة على رعاية المرضى علما بأن الشخص في هذا السن يحتاج إلى من يرعاه ويهتم به.
وأضاف أن طبيعة المهنة تتطلب العمل بورديات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع مما يستنزف صحة الجسد بسبب العمل حتى وقت متأخر وسهر شاق خلال سنوات العمل دون النظر للإجازات الأسبوعية والرسمية.
وأشار الروابدة إلى أنه يجب شمول الممرضين بالتقاعد المبكر ومراعاة طبيعة المهنة الخطرة التي هي على تماس مباشر مع المرضى في المستشفيات، مبينا أن النقابة فقدت أكثر من 70 ممرضا وممرضة خلال جائحة كورونا.
أخبار متعلقة
-
الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان: الدولة وضعت يدها على 11 مليار من موجودات الضمان
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
نقابة المحامين: 18 ألفا و700 محاميا ومحامية مزاولين للمهنة في الأردن
-
الرفاعي يحذر من الوقوع في أوهام المشروع الإيراني والإسرائيلي في المنطقة
-
مستشفى المقاصد وبنك الدواء يوقعان اتفاقية لتنفيذ برامج طبية وإنسانية
-
نقيب المحامين يكشف سبب عدم اشتراك المحامين بالضمان الاجتماعي
-
الأردن يدين المخطط الإرهابي ضد مملكة البحرين ويؤكد تضامنه المطلق معها
-
التربية تمنح فرصة أخيرة للتسجيل في امتحان الثانوية العامة لعام 2026