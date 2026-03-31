نقيب الممرضين يرفض زيادة سن التقاعد.. ويؤكد المهنة خطرة وفقدنا 70 ممرضا في كورونا

الوكيل الإخباري- عبر نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات محمد الروابدة عن استيائه من رفع سن التقاعد في الضمان الاجتماعي.

وقال الروابدة خلال اجتماع نيابي، اليوم الثلاثاء، إنه لا يعقل أن تعمل ممرضة بعمر الستين سنة على رعاية المرضى علما بأن الشخص في هذا السن يحتاج إلى من يرعاه ويهتم به.



وأضاف أن طبيعة المهنة تتطلب العمل بورديات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع مما يستنزف صحة الجسد بسبب العمل حتى وقت متأخر وسهر شاق خلال سنوات العمل دون النظر للإجازات الأسبوعية والرسمية.