الثلاثاء 2026-03-31 01:57 م

نقيب الممرضين يرفض زيادة سن التقاعد.. ويؤكد المهنة خطرة وفقدنا 70 ممرضا في كورونا

جانب من الاجتماع
 
الوكيل الإخباري- عبر نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات محمد الروابدة عن استيائه من رفع سن التقاعد في الضمان الاجتماعي.

وقال الروابدة خلال اجتماع نيابي، اليوم الثلاثاء، إنه لا يعقل أن تعمل ممرضة بعمر الستين سنة على رعاية المرضى علما بأن الشخص في هذا السن يحتاج إلى من يرعاه ويهتم به.


وأضاف أن طبيعة المهنة تتطلب العمل بورديات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع مما يستنزف صحة الجسد بسبب العمل حتى وقت متأخر وسهر شاق خلال سنوات العمل دون النظر للإجازات الأسبوعية والرسمية.


وأشار الروابدة إلى أنه يجب شمول الممرضين بالتقاعد المبكر ومراعاة طبيعة المهنة الخطرة التي هي على تماس مباشر مع المرضى في المستشفيات، مبينا أن النقابة فقدت أكثر من 70 ممرضا وممرضة خلال جائحة كورونا.

 
 


كاتس: سنقيم منطقة عازلة داخل جنوب لبنان حتى نهر الليطاني

عربي ودولي كاتس: سنقيم منطقة عازلة داخل جنوب لبنان حتى نهر الليطاني

أخبار محلية الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان: الدولة وضعت يدها على 11 مليار من موجودات الضمان

تم الإعلان أمش الإثنين عن وفاة والد الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة، في وقت لم تعلن فيه الخبر عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن، كما لم تكشف أي تفاصيل تتعلق بمراسم التشييع أو الدفن أو أسب

فن ومشاهير الموت يفجع الفنانة امل بوشوشة

سقوط شظية صاروخية في منطقة الضليل

خاص بالوكيل فيديو .. سقوط جزء من صاروخ بجانب مصنع ألبسة في الضليل

11 دقيقة إضافية من النوم لها مفعول السحر.. اليكم ما كشفه العلماء

منوعات 11 دقيقة إضافية من النوم لها مفعول السحر.. اليكم ما كشفه العلماء

وائل كفوري

فن ومشاهير إلغاء حفل وائل كفوري في لبنان.. إليكم السبب

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية



 






