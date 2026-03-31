نقيب المهندسين الزراعيين: لا مبرر لزيادة تمثيل الحكومة بمجلس إدارة الضمان

الوكيل الإخباري- اعتبر نقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة أنه لا مبرر لزيادة تمثيل الحكومة في إدارة مجلس مؤسسة الضمان الاجتماعي.





وقال أبو نقطة خلال اجتماع نيابي، اليوم الثلاثاء، إن التعديل الحالي ينص على وجود 7 أعضاء يمثلون الحكومة فيما يمثل باقي الجهات 5 أعضاء مما يدل على سيطرة الحكومة على مجلس الإدارة في اتخاذ القرارات.



وأضاف أنه يجب الإبقاء على التمثيل الحالي بحيث يكون متساويا بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال بالإضافة إلى النقابات المهنية والعمالية.



وأشار أبو نقطة إلى أهمية تنويع الاستثمارات في الضمان مع ضرورة وجود استثمارات زراعية مع الاستماع لملاحظات وارشادات المهندسين الزراعيين لتحديد القطاع الأفضل للمؤسسة.





