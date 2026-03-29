نقيب المهندسين: القطاع العام هو سبب مشكلة التقاعد المبكر

ز
الوكيل الإخباري-   أكد نقيب المهندسين عبدالله غوشة أن القطاع العام هو سبب مشكلة التقاعد المبكر وليس القطاع الخاص، لافتا إلى أن نسبة المتقاعدين مبكرا في القطاع العام تبلغ نحو 66%.اضافة اعلان


وقال غوشة خلال اجتماع نيابي، اليوم الأحد، إن يجب الإبقاء على سن التقاعد الوجوبي عند 60 عاما وعدم زيادته، مع إصلاح المشاكل المرتبطة بالتقاعد المبكر.

وأضاف أنه يجب استثناء العاملين بالمهن الخطرة بالتقاعد المبكر وذلك لطبيعة هذه المهن.

وأشار غوشة إلى أنه يجب مراعاة استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي وحقوق المشتركين المؤمن عليهم.
 
 


ز

