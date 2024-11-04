نمروقة تزور مكتبي تصديق تابعين للخارجية في إربد

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الوكيل الإخباري- تفقدت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الدكتورة نانسي نمروقة، اليوم، مكتبي التصديق التابعين لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين في مبنى غرفة تجارة إربد ومركز الخدمات الحكومي الشامل في محافظة إربد. اضافة اعلان





وتأتي هذه الزيارة التفقدية ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي تجريها الوزارة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات، وفي إطار خطة الحكومة نحو أتمتة الخدمات الحكومية بالكامل.



وقالت الدكتورة نمروقة خلال الزيارة بحضور محافظ إربد رضوان العتوم، ومدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير د. سفيان القضاة، إن الوزارة دأبت على فتح مكاتب التصديق منذ عام 2016، لتقديم جملة من الخدمات وتصديق الوثائق الصادرة عن الجهات الرسمية للمواطنين، وذلك تسهيلاً على متلقي الخدمة والحرص على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، موضحة أن هذه المكاتب تعمل أيضاً على استقبال شكاوي المواطنين وملاحظاتهم واستدعاءاتهم المتعلقة بالمواضيع القنصلية والتعامل معها بشكل فوري، دون الحاجة لمراجعتهم مركز الوزارة.



وبينت نمروقة أن هناك 15 مكتب تصديق في سبع محافظات، تحرص على تقديم الخدمات للمواطنين، مشيرة إلى أنه سيتم التوسع في فتح مكاتب إضافية خلال الفترة المقبلة، بما يعزز من الارتقاء بالخدمة والتسهيل على متلقيها.



وأشارت نمروقة إلى أن الوزارة تسعى لتوسيع مظلة تفعيل خدمة الهوية الرقمية للمغتربين الأردنيين بعد إطلاقها في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمغتربين، والحرص على التسهيل عليهم، وبما يعكس التكامل مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، ورؤية الحكومة نحو التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية.



واطلعت الوزيرة نمروقة خلال زيارتها إلى مكتبي تصديق إربد على مستوى الخدمات المقدمة، واستمعت إلى ملاحظات المراجعين، وأكدت ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لتلبية حاجات المواطنين والتسهيل عليهم، حرصاً على دور الوزارة في خدمة الأردنيين في الداخل والخارج، وتسهيل حصولهم على ما يحتاجون من معلومات وخدمات بأفضل جودة وأسرع وقت.