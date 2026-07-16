نمروقة تلتقي أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي

12:57 م

الوكيل الإخباري- التقت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية ووزيرة الخارجية وشؤون المغتربين بالوكالة نانسي نمروقة ،الخميس، أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي. اضافة اعلان





وقدّمت نمروقة التهنئة لفهمي بتولّيه موقعه أمينا عاما لجامعة الدول العربية، وتمنّت له التوفيق في مهامه الجديدة.



وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك، وخدمة القضايا والمصالح العربية.









