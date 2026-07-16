نمروقة تلتقي أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي

وقدّمت نمروقة التهنئة لفهمي بتولّيه موقعه أمينا عاما لجامعة الدول العربية، وتمنّت له التوفيق في مهامه الجديدة.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك، وخدمة القضايا والمصالح العربية.
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