نمروقة: نرفض الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال

الوكيل الإخباري- شاركت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة، بأعمال الدورة الاستثنائية 22 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن التطورات في الصومال والذي عقد في جدة السبت.

وأكدت نمروقة خلال الاجتماع دعم الأردن الكامل لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه وحرص المملكة على الحفاظ على أمن الصومال وشعبه ودعمه لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية.