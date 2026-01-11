نمروقة: نرفض الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال

وأكدت نمروقة خلال الاجتماع دعم الأردن الكامل لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه وحرص المملكة على الحفاظ على أمن الصومال وشعبه ودعمه لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية.
وشدّدت على رفض الأردن أي محاولات لفرض كيانات موازية من شأنها تهديد وحدة الصومال واستقراره، مشيرة إلى رفض الأردن القاطع وإدانته لإعلان إسرائيل اعترافها بإقليم أرض الصومال، في خرق فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاك سافر لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها.
