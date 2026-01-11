الأحد 2026-01-11 02:46 ص

نمروقة: نرفض الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال

وزيرة الدولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة.
وزيرة الدولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة.
 
الأحد، 11-01-2026 12:41 ص

الوكيل الإخباري-   شاركت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة، بأعمال الدورة الاستثنائية 22 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن التطورات في الصومال والذي عقد في جدة السبت.

اضافة اعلان


وأكدت نمروقة خلال الاجتماع دعم الأردن الكامل لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه وحرص المملكة على الحفاظ على أمن الصومال وشعبه ودعمه لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية.


وشدّدت على رفض الأردن أي محاولات لفرض كيانات موازية من شأنها تهديد وحدة الصومال واستقراره، مشيرة إلى رفض الأردن القاطع وإدانته لإعلان إسرائيل اعترافها بإقليم أرض الصومال، في خرق فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاك سافر لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها.

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

حي الشيخ مقصود في حلب

عربي ودولي الولايات المتحدة تدعو الحكومة السورية والأكراد إلى الحوار

وزيرة الدولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة.

أخبار محلية نمروقة: نرفض الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال

استشاري شباب كفر الماء يناقش برامجه التطوعية

أخبار محلية استشاري شباب كفر الماء يناقش برامجه التطوعية

محافظ الكرك يطمئن على عامل أُصيب أثناء واجبه خلال المنخفض الجوي

أخبار محلية محافظ الكرك يطمئن على عامل أُصيب أثناء واجبه خلال المنخفض الجوي

وزارة الشباب

أخبار محلية العدوان يشارك في اجتماعات وزراء الشباب العرب في القاهرة

أمين عام وزارة الأوقاف يتفقد عددًا من مساجد الطفيلة

أخبار محلية الأوقاف تعقد اختبارات التلاوة والتجويد لحفظ القرآن في الرمثا

منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة: أوضاع إنسانية وصحية كارثية في غزة

عربي ودولي الصحة العالمية: السودان يعاني أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية التلفزيون الأردني يبث مقابلة خاصَّة مع رئيس الوزراء



 






الأكثر مشاهدة