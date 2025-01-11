"نموذجية اليرموك" تشارك بمسابقة "علماء الغد" الدولية

وأكد مدير عام المدرسة الدكتور أسامة العمري، أن المشاركة بالمسابقة الدولية، تأتي في سياق حرص واهتمام الجامعة بتوفير الفرص أمام الطلبة للمشاركة بفعاليات ومسابقات إبداعية، لأهميتها في تنمية مهاراتهم وتوسيع مداركهم العلمية.
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