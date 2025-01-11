"نموذجية اليرموك" تشارك بمسابقة "علماء الغد" الدولية

الوكيل الإخباري- يشارك فريق من طلبة المدرسة النموذجية لجامعة اليرموك، بمسابقة علماء الغد بالعاصمة الإيرلندية دبلن، بمشاركة مدارس عربية ودولية.

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