"نموذجية اليرموك" تفوز بذهبية وفضية الأولمبياد الأردني للذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري- فازت المدرسة النموذجية لجامعة اليرموك، بالميدالية الذهبية والفضية في الأولمبياد الأردني للذكاء الاصطناعي في نسخته الأولى الذي نظمته جامعة العلوم التطبيقية.

اضافة اعلان



وقالت الجامعة في بيان إن الطالب إسلام دراغمة فاز بالميدالية الذهبية، والطالب أحمد شطناوي بالميدالية الفضية، بإشراف الأستاذ علي الدبابي.