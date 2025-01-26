"نموذجية اليرموك" تفوز بذهبية وفضية الأولمبياد الأردني للذكاء الاصطناعي

وقالت الجامعة في بيان إن الطالب إسلام دراغمة فاز بالميدالية الذهبية، والطالب أحمد شطناوي بالميدالية الفضية، بإشراف الأستاذ علي الدبابي.
وهنأ رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، الفائزين مشيدا بأدائهما المتميز في هذا الأولمبياد، مؤكدا حرص المدرسة النموذجية على تطوير قدرات طلبتها وتعزيز مهاراتهم في مختلف المجالات المواكبة للتطورات التكنولوجية بما يمكنهم من المشاركة في مختلف المحافل العلمية والتكنولوجية.
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