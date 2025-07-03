نمو أعداد القادمين إلى الأردن للعلاج 16.5% خلال أول 5 شهور من العام الحالي

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الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات جمعية المستشفيات الخاصة، نمو عدد القادمين إلى الأردن بهدف العلاج (السياحة العلاجية) خلال أول 5 شهور من العام الحالي بنسبة 16.5%. اضافة اعلان





ووفقاً لأرقام الجمعية، فإن عدد السياح القادمين إلى الأردن بهدف العلاج منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيار بلغ 92,776 سائحاً، مقارنة مع 79,620 سائحاً خلال الفترة ذاتها من عام 2024.



وأوضحت البيانات أن أغلب الجنسيات التي دخلت إلى الأردن بهدف السياحة العلاجية كانت السعودية، والعراقية، واليمنية، والسورية، والفلسطينية.





