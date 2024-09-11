هؤلاء نواب محافظة العقبة في مجلس النواب العشرين - صور

الوكيل الإخباري- أُعلن اليوم الأربعاء، عن "نتائج أولية" للدائرة المحلية في محافظة العقبة ضمن الانتخابات النيابية 2024.

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وفاز حسن صلاح الرياطي من قائمة جبهة العمل الإسلامي بعدما حصد 6738 صوتا. كما فازت لبنى محمد نمور من قائمة جبهة العمل الإسلامي بالمقعد المخصص للنساء في المحافظة (الكوتا) بعد حصولها على 6410 صوتا.

كما فاز عبد الباسط الكباريتي من قائمة عهد وفق النتائج الأولية، بعد أن حصل على 6279 صوتا.