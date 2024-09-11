هؤلاء نواب محافظة العقبة في مجلس النواب العشرين - صور

وفاز حسن صلاح الرياطي من قائمة جبهة العمل الإسلامي بعدما حصد 6738 صوتا. كما فازت لبنى محمد نمور من قائمة جبهة العمل الإسلامي بالمقعد المخصص للنساء في المحافظة (الكوتا) بعد حصولها على 6410 صوتا.
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