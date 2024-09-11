هؤلاء نواب محافظة عجلون في مجلس النواب العشرين - صور

وفازت بمقعد "الكوتا" من قائمة (أهل العزم) فريال بني سلمان بعدد أصوات بلغ 9837.
وعن المقعد المسيحي في قائمة (أهل العزم)، فاز وصفي حداد بعدد أصوات بلغ 8916، إذ إن القائمة حصدت أعلى أصوات في المحافظة.
-
أخبار متعلقة
-
أمام الملك.. الزيود يؤدي اليمين القانونية محافظا للطفيلة
-
الملك يهنئ الرئيس الجزائري هاتفيا بإعادة انتخابه
-
تعرف على نواب محافظة معان في مجلس النواب القادم - أسماء
-
أسماء وأرقام الفائزين بانتخابات "ثالثة عمان "
-
عاجل | بالأسماء.. تعرف على نواب دائرة إربد الثانية
-
هؤلاء نواب محافظة العقبة في مجلس النواب العشرين - صور
-
بالأسماء والأرقام.. تعرف على نواب الزرقاء
-
هؤلاء نواب محافظة البلقاء في مجلس النواب العشرين - أسماء وأرقام