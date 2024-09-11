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هؤلاء نواب محافظة عجلون في مجلس النواب العشرين - صور

مبنى مجلس النواب
مبنى مجلس النواب
الأربعاء، 11-09-2024 02:08 م

الوكيل الإخباري- أُعلن اليوم الأربعاء، عن "نتائج أولية" للدائرة المحلية في محافظة عجلون ضمن الانتخابات النيابية 2024.

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وفاز آية الله الفريحات من قائمة (أهل العزم) بعدد أصوات بلغ 8433، وفاز عبد الحليم عنانبة من قائمة (جبل عجلون) بعدد أصوات بلغ 6850.


وفازت بمقعد "الكوتا" من قائمة (أهل العزم) فريال بني سلمان بعدد أصوات بلغ 9837.


وعن المقعد المسيحي في قائمة (أهل العزم)، فاز وصفي حداد بعدد أصوات بلغ 8916، إذ إن القائمة حصدت أعلى أصوات في المحافظة.

 


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