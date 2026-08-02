هام بخصوص عملية تسريع البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم

10:20 ص

الوكيل الإخباري- بيّن الدكتور بسام التلهوني، وزير العدل، أن نظام الخبرة الجديد الذي تم إقراره الأسبوع الماضي من مجلس الوزراء سيعمل على تسريع نظر القضايا والبتّ بها، لما تضمنه من نصوص قانونية تمكّن المحكمة من اختيار الخبراء المؤهلين وتبليغهم وتفهيمهم لمهامهم باستخدام الوسائل الإلكترونية، بالإضافة إلى إمكانية تقديم الخبراء لتقاريرهم وإيداعها إلكترونيًا، وتمكين الوكلاء في الدعوى من الاطلاع على التقارير وإبداء مطالعاتهم الخطية حول ما ورد فيها بمجرد إيداعها إلكترونيًا. اضافة اعلان





وأضاف التلهوني أن النظام قد تضمن العديد من النصوص التي ستعمل على ضبط عملية اختيار الخبراء وتقييمهم من خلال المحكمة المختصة وقسم الخبرة الذي سيتم إنشاؤه بموجب أحكام النظام.







