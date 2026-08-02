هام بخصوص عملية تسريع البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم

وأضاف التلهوني أن النظام قد تضمن العديد من النصوص التي ستعمل على ضبط عملية اختيار الخبراء وتقييمهم من خلال المحكمة المختصة وقسم الخبرة الذي سيتم إنشاؤه بموجب أحكام النظام.
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