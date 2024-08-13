هام بشأن إصدار العقد الإلكتروني للمعلمين في المدارس الخاصة

03:23 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/699560 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أوضحت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، أن إصدار العقد الموحد (الإلكتروني) للعاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال، يتطلب تسجيل حساب للمدرسة على المنصة المخصصة لذلك (https://gtupe.org)، مشيرة إلى أن، العقد الالكتروني هو المعتمد من قبل وزارة العمل اعتبارا من هذا العام الدراسي 2024/2025، والذي جرى تعميمه من قبل وزارة التربية والتعليم على المدارس الخاصة.



وأضافت النقابة، في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، أنها خصصت رقما للتواصل عبر الواتس أب (0791826669) مع المدارس الخاصة والمفوضين بإصدار العقود عنها، بهدف إنشاء الحساب الخاص بكل مدرسة على المنصة، حتى تتمكن من الدخول عليها، وتباشر بعملية إصدار العقود بصورة قانونية للعاملين لديها.



ودعت النقابة، أصحاب المدارس الخاصة إلى إرسال البيانات الخاصة بهم على رقم التواصل، والتي تشمل، ( اسم المدرسة المعتمد في وزارة الصناعة والتجارة، والرقم الوطني للمدرسة).



ولفت البيان، إلى التعميم الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم للمدارس الخاصة ورياض الأطفال، بخصوص كتاب وزارة العمل الذي تضمن نسخة عن العقد الموحد الجديد، والاتفاقية الجماعية التي انبثق عنها، بين النقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة والنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص.



وأشار البيان، إلى أن النقابة سوف تنشر على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، فيديو يوضح آلية إصدار العقد الموحد من خلال المنصة، تسهيلا على أصحاب المدارس الخاصة.



وأضاف البيان، أن أتمتة العقد الموحد جاء بهدف حماية الحقوق العمالية للعاملين، وأصحاب المدارس الخاصة على حد سواء، وتحسين شروط وبيئة العمل، وتنظيم العمل في قطاع التعليم الخاص الذي يعد أحد القطاعات الحيوية الهامة.