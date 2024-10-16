هام بشأن القبول المباشر في بعض الجامعات والكليات الرسمية للعام الدراسي الجديد

* جامعة آل البيت للطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية الصادرة من مدارس محافظة المفرق.
* جامعة مؤتة للطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية الصادرة من مدارس محافظة الكرك.
* جامعة الحسين بن طلال للطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية الصادرة من مدارس محافظة معان.
* جامعة الطفيلة التقنية للطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية الصادرة من مدارس محافظة الطفيلة.
-
أخبار متعلقة
-
فصل الكهرباء من 9:30 صباحاً حتى 5 مساءً عن مناطق غدا - اسماء
-
الديوان الملكي يعزي الحمايدة والكباريتي
-
الخارجية: إجلاء 12 مواطنا أردنيا من لبنان
-
وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد ويوما خيريا في الرمثا
-
بتوجيهات ملكية.. إجلاء رعايا أردنيين من لبنان
-
رئيس هيئة الأركان يستقبل وفداً عسكرياً بريطانياً
-
وزير الثقافة يفتتح متحف الطفيلة الأثري
-
الملك يؤكد ضرورة الاستفادة من الفرص السياحية والطبيعية والزراعية بالطفيلة