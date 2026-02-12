هام جداً لطلبة الدورة التكميلية 2025-2026

الوكيل الإخباري- أكد المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب بأن آخر موعد لتقديم طلبات القبول الموحد للدورة التكميلية 2025-2026 لمرحلة البكالوريوس هو تمام الساعة 12 مساء يوم غد الجمعة الموافق 13-2-2026، في حين أن آخر موعد لتقديم طلبات القبول الموحد للدورة التكميلية 2025-2026 لمرحلة الدبلوم المتوسط هو تمام الساعة 12 مساء يوم بعد غد السبت الموافق 14-2-2026.

