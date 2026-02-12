الخميس 2026-02-12 05:17 م

هام جداً لطلبة الدورة التكميلية 2025-2026

مبنى وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
 
الخميس، 12-02-2026 04:55 م

الوكيل الإخباري-   أكد المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب بأن آخر موعد لتقديم طلبات القبول الموحد للدورة التكميلية 2025-2026 لمرحلة البكالوريوس هو تمام الساعة 12 مساء يوم غد الجمعة الموافق 13-2-2026، في حين أن آخر موعد لتقديم طلبات القبول الموحد للدورة التكميلية 2025-2026 لمرحلة الدبلوم المتوسط هو تمام الساعة 12 مساء يوم بعد غد السبت الموافق 14-2-2026.

اضافة اعلان


وأهاب الخطيب بجميع الطلبة الذين لم يتقدموا بطلبات حتى اللحظة سرعة تقديم طلب وتخزينه حسب الأصول قبل إنتهاء المدد الرسمية المعلن عنها أعلاه مؤكداً بأنه لن يكون هناك أي تمديد لعملية التقديم لعدم وجود أي مبرر لذلك، وأضاف الخطيب بأن آخر موعد لتسديد رسم تقديم طلبات الالتحاق من خلال خدمة الدفع الإلكتروني إي- فواتيركم سيكون تمام الساعة 3 عصر يوم الأحد القادم الموافق 15-2-2026, وبخلاف ذلك سيتم إلغاء الطلب واستبعاده من عملية المنافسة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية غرفة صناعة الأردن تطلق تقرير المدن الصناعية

مبنى وزارة التعليم العالي

أخبار محلية هام جداً لطلبة الدورة التكميلية 2025-2026

ل

أخبار الشركات بنك الإسكان ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمبنى الإدارة العامة

العيسوي: الرؤية الملكية الاستشرافية تعزز منعة الأردن وقدرته أمام التحديات

أخبار محلية العيسوي: الرؤية الملكية الاستشرافية تعزز منعة الأردن وقدرته أمام التحديات

ل

شؤون برلمانية لجنة المرأة في الأعيان تبحث القضايا المتعلقة بحقوق المرأة

ب

أخبار محلية 26 مدربة تشارك في ورشة عمل مدربات الواعدات

ا

أخبار محلية "النقل" تبحث تعزيز الخدمات للمدن الصناعية

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

فلسطين عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى



 






الأكثر مشاهدة