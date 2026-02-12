هام جداً لطلبة الدورة التكميلية 2025-2026

وأهاب الخطيب بجميع الطلبة الذين لم يتقدموا بطلبات حتى اللحظة سرعة تقديم طلب وتخزينه حسب الأصول قبل إنتهاء المدد الرسمية المعلن عنها أعلاه مؤكداً بأنه لن يكون هناك أي تمديد لعملية التقديم لعدم وجود أي مبرر لذلك، وأضاف الخطيب بأن آخر موعد لتسديد رسم تقديم طلبات الالتحاق من خلال خدمة الدفع الإلكتروني إي- فواتيركم سيكون تمام الساعة 3 عصر يوم الأحد القادم الموافق 15-2-2026, وبخلاف ذلك سيتم إلغاء الطلب واستبعاده من عملية المنافسة.
