هام حول تأخير دوام العاملين في القطاع الخاص للأيام الثلاثة المقبلة

ونوهت الوزارة إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأحوال الجوية وتوخي الحيطة والحذر والالتزام باجراءات السلامة والصحة المهنية من قبل أصحاب العمل حفاظا على سلامة العاملين لديهم.
-
أخبار متعلقة
-
البريد الأردني يشارك في معرض الطوابع في دار الأوبرا في القاهرة
-
الامن يحذر المواطنين في هذه المناطق بسبب تساقط الثلوج - اسماء
-
الحكومة تعدل ساعات الدوام الرسمي للثلاث ايام القادمة - تفاصيل
-
العيسوي يرعى انطلاق حملة "الوداد" للأيام الطبية المجانية من مشروع إسكان الملاحة
-
تنويه بشأن دوام المدارس الخاصة
-
النقل تطلق حملة "الانطلاق على الوقت" ضمن مشروع النقل بين عمان والمدن الرئيسية
-
تعديل دوام المدارس بسبب الاحوال الجوية
-
قرار حكومي بشأن شهر رمضان المبارك