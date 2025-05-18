هام حول جدول دوام جسر الملك حسين غداً الإثنين

الوكيل الإخباري- أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية أن معبر الكرامة سيعمل يوم غد الإثنين 19/05/2025 ، من الساعة الثامنة صباحاً و حتى الساعة الرابعة عصراً ، حيث ستكون الأولوية لمغادرة حجاج بيت الله الحرام . اضافة اعلان









