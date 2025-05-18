الأحد 2025-05-18 06:32 م
 

هام حول جدول دوام جسر الملك حسين غداً الإثنين

معبر الكرامة - أرشيفية
معبر الكرامة - أرشيفية
 
الأحد، 18-05-2025 05:11 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية أن معبر الكرامة سيعمل يوم غد الإثنين 19/05/2025 ، من الساعة الثامنة صباحاً و حتى الساعة الرابعة عصراً ، حيث ستكون الأولوية لمغادرة حجاج بيت الله الحرام .اضافة اعلان



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