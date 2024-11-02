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هام لاولياء الامور حول تعديل دوام المدارس اعتبارا من يوم غد الأحد

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
السبت، 02-11-2024 01:14 م

الوكيل الإخباري-   يبدأ الدوام الجديد للمدارس اعتبارا من يوم غد الأحد وحتى بداية شهر رمضان المبارك المقبل.

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وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن تعديل مواعيد الدوام المدرسي اعتبارًا من الأحد 3 تشرين الثاني الحالي، وحتى بداية شهر رمضان المبارك المقبل.


وأوضحت الوزارة، أن المدارس تفتح أبوابها لاستقبال الطلبة عند الساعة 7:45 صباحا، ويبدأ الطابور الصباحي في دوام المدارس الفترة الواحدة عند الساعة 8:15، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 8:30، علما أن مدة الحصة الواحدة 45 دقيقة.


أما في مدارس الفترتين، فإن استراحة الـ 5 دقائق تُلغى، ويكون الطابور الصباحي في الفترة الصباحية عند الساعة 8:15، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 8:30، علما أن مدة الحصة الواحدة 35 دقيقة.


ويكون الطابور في الفترة المسائية عند الساعة 12:50، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 1:00، علما أن مدة الحصة الواحدة 35 دقيقة، ويبدأ دوام الموظفين في مراكز المديريات الساعة 8 صباحا.

 
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