هام لاولياء الامور حول تعديل دوام المدارس اعتبارا من يوم غد الأحد

الوكيل الإخباري- يبدأ الدوام الجديد للمدارس اعتبارا من يوم غد الأحد وحتى بداية شهر رمضان المبارك المقبل.

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وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن تعديل مواعيد الدوام المدرسي اعتبارًا من الأحد 3 تشرين الثاني الحالي، وحتى بداية شهر رمضان المبارك المقبل.



وأوضحت الوزارة، أن المدارس تفتح أبوابها لاستقبال الطلبة عند الساعة 7:45 صباحا، ويبدأ الطابور الصباحي في دوام المدارس الفترة الواحدة عند الساعة 8:15، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 8:30، علما أن مدة الحصة الواحدة 45 دقيقة.



أما في مدارس الفترتين، فإن استراحة الـ 5 دقائق تُلغى، ويكون الطابور الصباحي في الفترة الصباحية عند الساعة 8:15، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 8:30، علما أن مدة الحصة الواحدة 35 دقيقة.