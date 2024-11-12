هام لجميع الأردنيين المنتفعين من شركات التأمين الصحي

زيادة كشفية الطبيب العام بنسبة 100%.
زيادة كشفية طبيب الاختصاص بنسبة 50%.
زيادة أجور الأطباء عن الإجراءات الموجودة في لائحة أجور 2008 (باستثناء أجور الأشعة) بنسبة 20% للسنة الأولى، على أن يتبعها الزيادة اللاحقة في السنة الثانية.
الإجراءات الطبية الجديدة غير الواردة في لائحة أجور 2008 سيتم اعتماد مسودة لائحة أجور 2021 مع نسبة تخفيض 50% عليها.
ونوهت الجمعية والاتحاد أنهما قاما بتغليب مصلحة الوطن فوق أي اعتبار وأنهما قد وافقا منذ البداية على الإجراءات أعلاه بحسب الكتاب المرسل إلى وزير الصحة بتاريخ 16/1/2024، وذلك بما يضمن تقديم الرعاية الصحية للمؤمن لهم.
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