هام لجميع الأردنيين المنتفعين من شركات التأمين الصحي

الوكيل الإخباري- أعلنت الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية والاتحاد الأردني لشركات التأمين اليوم الثلاثاء عن بدء تطبيق مضمون الكتاب الذي أُرسل إلى وزير الصحة بتاريخ 16 - 1 - 2024 بعد عقد اجتماعات في وزارة الصحة مع الجهات المعنية، ومن ضمنها لجنة دافعي الفاتورة الطبية، والمتضمن ما يلي:

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زيادة كشفية الطبيب العام بنسبة 100%.

زيادة كشفية طبيب الاختصاص بنسبة 50%.

زيادة أجور الأطباء عن الإجراءات الموجودة في لائحة أجور 2008 (باستثناء أجور الأشعة) بنسبة 20% للسنة الأولى، على أن يتبعها الزيادة اللاحقة في السنة الثانية.

الإجراءات الطبية الجديدة غير الواردة في لائحة أجور 2008 سيتم اعتماد مسودة لائحة أجور 2021 مع نسبة تخفيض 50% عليها.



ونوهت الجمعية والاتحاد أنهما قاما بتغليب مصلحة الوطن فوق أي اعتبار وأنهما قد وافقا منذ البداية على الإجراءات أعلاه بحسب الكتاب المرسل إلى وزير الصحة بتاريخ 16/1/2024، وذلك بما يضمن تقديم الرعاية الصحية للمؤمن لهم.



