 
الإثنين 2024-11-18 07:43 ص
 

هام لجميع الأردنيين.. تصرف قد يغرمك ٥٠٠ دينار

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 18-11-2024 06:47 ص

الوكيل الإخباري-   صدر في عدد الجريدة الرسمية أمس الأحد نظام تنظيم الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان

اضافة اعلان

ونصت المادة 8 من النظام على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد عن 500 دينار كل من قام بإلقاء النفايات من مركبته في الحدائق العامة والمنتزهات والفضاءات الحضرية التابعة لأمانة عمان.


وتنص المادة على فرض غرامة على كل من قام بإشعال النار أو تسبب في إشعالها في الحدائق العامة التابعة لأمانة عمان.


كما تُفرض الغرامة على كل من قام بإدخال المواشي أو الخيل أو الجمال دون موافقة مسبقة من أمانة عمان.


وتاليًا نص النظام كاملاً:


Image1_1120241864254784254234.jpg

 

 

Image1_1120241864358932274850.jpg

Image1_112024186446848994675.jpg


Image1_1120241864414951162334.jpg



 

  

 
gnews

أحدث الأخبار

الناشط أيمن العلي

خاص بالوكيل الناشط أيمن العلي في ذمة الله - تفاصيل الدفن والعزاء

تعبيرية

أخبار محلية بيان من القوات المسلحة حول سقوط جسم طائر في العقبة فجر الاثنين

الاعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تعبيرية

أخبار محلية هام لجميع الأردنيين.. تصرف قد يغرمك ٥٠٠ دينار

تعبيرية

فلسطين إصابات واعتقالات في اقتحامات إسرائيلية للضفة الغربية

تعبيرية

أسواق ومال الذهب عالمياً يرتفع بعد خسائر أسبوعية حادة

البقاء لله

الوفيات وفيات الإثنين 18-11-2024

تعبيرية

الطقس زخات مطرية على العاصمة عمان فجر الإثنين (فيديو)



 


الأكثر مشاهدة