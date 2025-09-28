هام لطلبة ومحاضري مادة العلوم العسكرية والمواطنة

ويأتي هذا البرنامج استكمالًا لعدة برامج أكاديمية سيتم عقدها بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية، تحقيقًا للرؤى الملكية السامية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة في التواصل مع المؤسسات الوطنية وبناء الشراكات الاستراتيجية معها.
ويهدف البرنامج إلى تأسيس اتصال منظم بين كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية والجامعات الحكومية والخاصة من خلال دائرة التعليم الجامعي لتناول قضايا الأمن الوطني الأردني الحالية والمستجدة والمستقبلية والقضايا ذات العلاقة في التفكير والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الدولة والأزمات الوطنية، إضافة إلى السعي لاستشراف المستقبل ومحاولة إيجاد حلول للقضايا الطارئة.
ويسعى البرنامج إلى تعزيز وترسيخ الثقافة الوطنية من خلال التمسك بالتاريخ وتعزيز مفاهيم المواطنة والتمسك بالهوية الوطنية ومحبة الوطن، من خلال محاضري العلوم العسكرية في الجامعات الحكومية والخاصة، لتطوير مخرجات التعليم عند خريجي الجامعات الأردنية وتخريج أجيال واعية بقضايا الوطن والأمة، إضافة إلى تفعيل الدور الحيوي للعاملين في دائرة العلوم العسكرية في التعليم الجامعي وتعزيز الثقة والارتباط بالمؤسسات الوطنية.
وأكد آمر كلية الدفاع الوطني في كلمة له أهمية عقد مثل هذه البرامج التي تسهم في تعزيز مفهوم الأمن الوطني وإيجاد تغذية راجعة من المشاركين يتم توظيفها بشكل يخدم الأهداف الوطنية، مبينًا أن هذه الفئة هي الأكثر تفاعلًا مع الشباب الذين يمثلون ثروة الوطن وسلاحه المستقبلي، مستلهمين ذلك من الرؤى الملكية في أهمية تطوير الموارد البشرية القائمة على العلم والتعلم والاستثمار فيهم، مستفيدين من وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة.
-
أخبار متعلقة
-
وزير البيئة يبحث والسفير الكويتي التعاون البيئي
-
وزير البيئة يبحث والسفير البريطاني سبل التكيف مع التغير المناخي
-
القبول الموحد تعلن نتائج طلبات الانتقال لطلبة المكرمة الملكية لأبناء العشائر
-
"صناعة إربد" تطلق المرحلة الثانية من دورة الذكاء الاصطناعي
-
حملات مستمرة لإزالة العوائق والتعديات في شوارع مادبا
-
بحث تعزيز برامج التايكواندو في المراكز الشبابية
-
أمين عام الثقافة: الأردن سباق بإقرار قانون ضمان حق الحصول على المعلومات
-
وزير النقل يتفقد مديرية الملاحة الجوية والأرصاد في مطار الملك حسين بالعقبة