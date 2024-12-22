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هام لكافة المقترضين الأردنيين.. قرار خفض الفائدة يدخل حيز التنفيذ

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 22-12-2024 06:33 ص

الوكيل الإخباري- قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس ويصبح سارياً  اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 22 كانون الأول 2024.

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وأكدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في بيان مسبق ،  على متانة المؤشرات النقدية وقوة الدينار الأردني، المدعوم بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الذي يبلغ حالياً 21.1 مليار دولار أمريكي ويكفي لتغطية 8.4 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، هذا فضلاً عن استقرار معدل التضخم عند مستوى 1.5% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2024.

وحققت الودائع لدى البنوك ارتفاعاً بقيمة 2.7 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 6.1%، على أساس سنوي، ليصل إجمالي الودائع الى 46.0 مليار دينار.

وسيواصل البنك المركزي الأردني مراقبة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وسيتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان استمرارية الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، والذي يعدّ الركيزة الأساسية لخلق بيئة اقتصادية داعمة للنمو المستدام.

 
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