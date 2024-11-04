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هام للأردنيين .. تعديلات على خطوط و أجرة مسارات للباص السريع

الباص السريع - أرشيفية
الباص السريع - أرشيفية
الإثنين، 04-11-2024 08:59 ص

الوكيل الإخباري-  أجرى القائمون على مشروع الباص السريع بعض التعديلات أمس الأحد على بعض المسارات وأجرة النقل ، حيث جاءت التعديلات كما يلي :اضافة اعلان


إيقاف مسار 45 .
إعادة مسار 8 لمساره القديم مرورا بمجمع المحطة .
استحداث مسار رقم 67 من قرية خالد إلى محطة ماركا .
تخفيض أجرة مسار 66 ( النزهة / طارق ) لتصبح 30 قرش .
دمج مساري 44 و 58 بمسار واحد ليصبح مسار 58 ( الجمرك / المركز العربي / دوار الداخلية )

 
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