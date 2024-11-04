هام للأردنيين .. تعديلات على خطوط و أجرة مسارات للباص السريع

الوكيل الإخباري- أجرى القائمون على مشروع الباص السريع بعض التعديلات أمس الأحد على بعض المسارات وأجرة النقل ، حيث جاءت التعديلات كما يلي : اضافة اعلان





إيقاف مسار 45 .

إعادة مسار 8 لمساره القديم مرورا بمجمع المحطة .

استحداث مسار رقم 67 من قرية خالد إلى محطة ماركا .

تخفيض أجرة مسار 66 ( النزهة / طارق ) لتصبح 30 قرش .

دمج مساري 44 و 58 بمسار واحد ليصبح مسار 58 ( الجمرك / المركز العربي / دوار الداخلية )