هام للمتقاعدين العسكريين بخصوص القروض الشخصية اعتباراً من الاحد

الوكيل الإخباري- تعلن المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء عن البدء باستقبال طلبات الحصول على الُسلف (القروض الشخصية) للإخوة المتقاعدين العسكريين على نظام الضمان الاجتماعي، اعتباراً من يوم الأحد 19/7/2026، وذلك من خلال الفروع التابعة للمؤسسة والمنتشرة في كافة محافظات المملكة.

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وقال مدير عام المؤسسة اللواء الركن المتقاعد عدنان أحمد الرقاد ان هذا الإجراء يأتي في إطار حرص المؤسسة على تقديم خدماتها لجميع المتقاعدين العسكريين دون استثناء، ونظراً لعدم توفر بيانات للمتقاعدين العسكريين المشمولين بالضمان الاجتماعي ضمن سجلات المؤسسة، فقد تعذر استقبال الطلبات إلكترونياً، وسيتم استقبالها حصراً من خلال الفروع التابعة للمؤسسة والمنتشرة في محافظات المملكة لاستكمال البيانات والوثائق اللازمة وإنجاز المعاملات بالسرعة والدقة المطلوبة.



الوثائق المطلوبة: