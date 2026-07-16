هام للمتقاعدين العسكريين بخصوص القروض الشخصية اعتباراً من الاحد

وقال مدير عام المؤسسة اللواء الركن المتقاعد عدنان أحمد الرقاد ان هذا الإجراء يأتي في إطار حرص المؤسسة على تقديم خدماتها لجميع المتقاعدين العسكريين دون استثناء، ونظراً لعدم توفر بيانات للمتقاعدين العسكريين المشمولين بالضمان الاجتماعي ضمن سجلات المؤسسة، فقد تعذر استقبال الطلبات إلكترونياً، وسيتم استقبالها حصراً من خلال الفروع التابعة للمؤسسة والمنتشرة في محافظات المملكة لاستكمال البيانات والوثائق اللازمة وإنجاز المعاملات بالسرعة والدقة المطلوبة.
الوثائق المطلوبة:
صوره عن قرار التقاعد.
كشف راتب صادر من الضمان الاجتماعي بتاريخ تقديم الطلب نفسه.
صورة عن الهوية الشخصية (الوجهين).
رقم هاتف فعال وعائد للمتقاعد نفسه.
تعبئة النماذج المعتمدة لدى فرع المؤسسة.
ونرجو من الأخوة المتقاعدين الكرام عدم مراجعة ادارة المؤسسة بخصوص تقديم طلبات السلف أو متابعة الطلبات والمعاملات، حيث سيتم إشعار المتقدم برسالة نصية عند الموافقة على الطلب، ورسالة أخرى عند تحويل مبلغ السلفة إلى البنك.
-
أخبار متعلقة
-
تجارة اربد تبحث تعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي مع اتحاد غرف التجارة السورية
-
تشكيل"لجنة سياحة العقبة" لتعزيز الشراكة وتطوير القطاع السياحي
-
"الاتصال الحكومي" تنشر موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال حزيران الماضي
-
التعليم العالي: إلغاء امتحان الشامل جاء لتجويد سياسات القبول وضبط جودة التعليم
-
الأردن يسيّر قافلة عاشرة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان
-
البلقاء التطبيقية ومعهد الإعلام الأردني يبحثان آفاق التعاون في دعم التعليم الإعلامي التطبيقي
-
تحويلات مرورية في عمان - أسماء المناطق
-
الجيش: إسقاط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة