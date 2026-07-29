هام من ادارة الازمات الى سكان هذه المناطق - اسماء

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات مواصلة تنفيذ تجارب اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني في ست محافظات، هي: إربد، وعجلون، والمفرق، والكرك، والطفيلة، والعقبة.

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وأكد المركز أن هذه التجارب تأتي في إطار فحص الجوانب التقنية للنظام، والتأكد من وصول الرسائل التحذيرية إلى المواطنين وقياس فاعليتها، بما يضمن جاهزية النظام وكفاءته في إيصال التنبيهات عند الحاجة.