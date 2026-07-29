الأربعاء 2026-07-29 12:09 م

هام من ادارة الازمات الى سكان هذه المناطق - اسماء

المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
 
الأربعاء، 29-07-2026 10:44 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات مواصلة تنفيذ تجارب اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني في ست محافظات، هي: إربد، وعجلون، والمفرق، والكرك، والطفيلة، والعقبة.

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وأكد المركز أن هذه التجارب تأتي في إطار فحص الجوانب التقنية للنظام، والتأكد من وصول الرسائل التحذيرية إلى المواطنين وقياس فاعليتها، بما يضمن جاهزية النظام وكفاءته في إيصال التنبيهات عند الحاجة.


وشدد المركز على أن الرسائل التي قد يتلقاها المواطنون خلال فترة الاختبار هي جزء من إجراءات فنية دورية، وتهدف إلى التحقق من كفاءة منظومة التحذير الوطني، ولا تستدعي اتخاذ أي إجراءات من قبل المواطنين.

 
 


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