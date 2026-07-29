هام من ادارة الازمات الى سكان هذه المناطق - اسماء

وأكد المركز أن هذه التجارب تأتي في إطار فحص الجوانب التقنية للنظام، والتأكد من وصول الرسائل التحذيرية إلى المواطنين وقياس فاعليتها، بما يضمن جاهزية النظام وكفاءته في إيصال التنبيهات عند الحاجة.
وشدد المركز على أن الرسائل التي قد يتلقاها المواطنون خلال فترة الاختبار هي جزء من إجراءات فنية دورية، وتهدف إلى التحقق من كفاءة منظومة التحذير الوطني، ولا تستدعي اتخاذ أي إجراءات من قبل المواطنين.
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