السبت 2026-02-28 09:42 م

هام من الأمن العام لجميع الأردنيين حول التعامل مع الأجسام المتفجرة والغربـية

السبت، 28-02-2026 08:52 م
الوكيل الإخباري- دعت مديرية الأمن العام الأردنية جميع المواطنين إلى اتخاذ أقصى درجات الحذر عند ملاحظة أي أجسام غريبة أو متفجرة، أو مسيرات، في ظل التصعيد الإقليمي، مؤكدة على الالتزام بالإرشادات الوقائية التالية:اضافة اعلان


عدم الاقتراب من أي جسم غريب أو متساقط، وعدم الاستهتار بما قد يحتويه من مواد متفجرة شديدة الخطورة.

عدم لمس أو تحريك أي جسم مجهول المصدر أو شكله، واعتباره خطراً حقيقياً.

توعية أفراد الأسرة، وخصوصاً الأطفال، بعدم الاقتراب أو اللعب بأي أجسام غير معروفة، والإبلاغ الفوري عنها.

عدم التجمع والابتعاد لأكبر مسافة ممكنة عن أي جسم مشبوه، وترك المجال للأجهزة المختصة للتعامل معه.

الإبلاغ الفوري عبر هاتف الطوارئ الموحد (911) عن أي مشاهدات تتعلق بسقوط أجسام غريبة أو مسيرات أو صواريخ، أو في حال وقوع إصابات أو أضرار.

عدم تداول الشائعات أو نشر صور وفيديوهات غير موثوقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول سقوط الأجسام، وضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة.

وأكدت مديرية الأمن العام أن الالتزام بهذه التعليمات يحمي المواطنين ويساعد في التعامل مع أي تهديد محتمل بطريقة آمنة ومنظمة.


