الأربعاء 2026-05-13 04:11 م

هام من الأمن العام لجميع المواطنين

هام من الأمن العام لجميع المواطنين
هام من الأمن العام لجميع المواطنين
 
الأربعاء، 13-05-2026 02:30 م
الوكيل الإخباري-  دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإرشادات والنصائح الوقائية لتجنب اندلاع حرائق الغابات والأعشاب، وذلك ضمن مبادرة "صيف آمن" الهادفة إلى الحد من الحوادث والحفاظ على السلامة العامة.اضافة اعلان


وأكدت المديرية ضرورة عدم حرق الأعشاب الجافة بين الأشجار أو بالقرب من المزروعات، وتجنب رمي السجائر وأعواد الثقاب على جوانب الطرقات، لما قد تسببه من اندلاع حرائق تهدد الثروة الحرجية والزراعية.

كما شددت على أهمية التأكد من إطفاء النار بالكامل بعد الانتهاء من عمليات الشواء وقبل مغادرة أماكن التنزه، إلى جانب عدم ترك مصادر الاشتعال في متناول أيدي الأطفال، حفاظاً على سلامتهم ومنع وقوع الحوادث.

ودعت مديرية الأمن العام الجميع إلى التحلي بالمسؤولية والإبلاغ عن أي حريق أو خطر محتمل حفاظاً على الأرواح والممتلكات والغطاء النباتي.


Image1_5202613143015222527000.jpg
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية: التحديث مشروع وطني مستمر

ب

أخبار محلية البطاينة: 6.560 مليار دينار خسائر تراكمية للكهرباء الوطنية.. ونقل دين الشركة للحكومة بعد عامين

"الأمة النيابية" تبحث في العقبة ملفات الخدمات والتشغيل والمشاريع التنموية

شؤون برلمانية "الأمة النيابية" تبحث في العقبة ملفات الخدمات والتشغيل والمشاريع التنموية

ل

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب يلتقي السفير الكويتي

ب

أخبار محلية الملك يؤكد أهمية ترسيخ مكانة الأردن مركزا صناعيا إقليميا

بنك الاتحاد الشريك الحصري لمسابقة "الاستثمار والأسواق" في "كينغز أكاديمي" لتعزيز الثقافة المالية لدى الشباب

أخبار الشركات بنك الاتحاد الشريك الحصري لمسابقة "الاستثمار والأسواق" في "كينغز أكاديمي" لتعزيز الثقافة المالية لدى الشباب

ل

أخبار محلية ضبط شخص (يحمل سيرة مرضية نفسية) قتل والدته بجنوب عمان

ل

أخبار محلية القوات المسلحة الأردنية تودّع بعثة الحج العسكرية رقم /51



 
 






الأكثر مشاهدة

 