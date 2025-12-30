هام من الأوقاف للأردنيين الراغبين بأداء العمرة

وأكد بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، أهمية التأكد من وضوح بنود العقد المبرم عند التوقيع، بما يشمل تكاليف الرحلة والخدمات المقدمة، لا سيما السكن ووسائل النقل، لافتا إلى حرص الوزارة ممثلة بمديرية الحج والعمرة على سلامة المعتمرين وضمان أدائهم لمناسك العمرة في أجواء آمنة وميسرة، والتعامل مع شركات ومكاتب الحج والعمرة المعتمدة لدى الوزارة.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام المعتمرين بالتعليمات الصحية الصادرة عن الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية، واستخدام الكمامات في حالات الازدحام أثناء أداء مناسك العمرة، حفاظا على الصحة والسلامة العامة، مشيرة إلى أن التزام المعتمرين بهذه الإرشادات والإجراءات يسهم في أداء مناسك العمرة بكل يسر وطمأنينة، ويعزز من سلامة الجميع خلال الرحلة الإيمانية.
