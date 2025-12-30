هام من الأوقاف للأردنيين الراغبين بأداء العمرة

الوكيل الإخباري- دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، المواطنين الراغبين بأداء العمرة برا أو جوا، إلى التحقق من اعتماد شركات ومكاتب الحج والعمرة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ودائرة الحج والعمرة.

وأكد بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، أهمية التأكد من وضوح بنود العقد المبرم عند التوقيع، بما يشمل تكاليف الرحلة والخدمات المقدمة، لا سيما السكن ووسائل النقل، لافتا إلى حرص الوزارة ممثلة بمديرية الحج والعمرة على سلامة المعتمرين وضمان أدائهم لمناسك العمرة في أجواء آمنة وميسرة، والتعامل مع شركات ومكاتب الحج والعمرة المعتمدة لدى الوزارة.