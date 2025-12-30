الثلاثاء 2025-12-30 06:43 م

هام من الأوقاف للأردنيين الراغبين بأداء العمرة

ل
أرشيفية
الثلاثاء، 30-12-2025 06:19 م

الوكيل الإخباري-  دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، المواطنين الراغبين بأداء العمرة برا أو جوا، إلى التحقق من اعتماد شركات ومكاتب الحج والعمرة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ودائرة الحج والعمرة.

اضافة اعلان


وأكد بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، أهمية التأكد من وضوح بنود العقد المبرم عند التوقيع، بما يشمل تكاليف الرحلة والخدمات المقدمة، لا سيما السكن ووسائل النقل، لافتا إلى حرص الوزارة ممثلة بمديرية الحج والعمرة على سلامة المعتمرين وضمان أدائهم لمناسك العمرة في أجواء آمنة وميسرة، والتعامل مع شركات ومكاتب الحج والعمرة المعتمدة لدى الوزارة.


وشددت الوزارة على ضرورة التزام المعتمرين بالتعليمات الصحية الصادرة عن الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية، واستخدام الكمامات في حالات الازدحام أثناء أداء مناسك العمرة، حفاظا على الصحة والسلامة العامة، مشيرة إلى أن التزام المعتمرين بهذه الإرشادات والإجراءات يسهم في أداء مناسك العمرة بكل يسر وطمأنينة، ويعزز من سلامة الجميع خلال الرحلة الإيمانية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية وزارة الإدارة المحلية تباشر بتقييم أضرار السيول في الكرك

القوات المسلحة الأردنية و"البوتاس العربية" توقّعان اتفاقية جديدة لتوسيع نطاق إزالة الألغام في منطقة الامتياز الجنوبية

أخبار محلية القوات المسلحة الأردنية و"البوتاس العربية" توقّعان اتفاقية جديدة لتوسيع نطاق إزالة الألغام في منطقة الامتياز الجنوبية

ل

أخبار محلية هام من الأوقاف للأردنيين الراغبين بأداء العمرة

أبو الغيط يدعو إلى وقف التصعيد وتغليب لغة الحوار في اليمن

عربي ودولي أبو الغيط يدعو إلى وقف التصعيد وتغليب لغة الحوار في اليمن

ل

أخبار محلية وزراء الداخلية والأشغال والسياحة يعلنون إجراءات فورية لمعالجة أضرار الهطول المطري في الكرك

افتتاح مؤتمر "الهندسة والبيئة" في جامعة آل البيت

أخبار محلية افتتاح مؤتمر "الهندسة والبيئة" في جامعة آل البيت

ر

أخبار محلية "المعونة الوطنية": خطة 2026 تدعم التمكين عبر التدريب المهني

"سنتكوم": 11 عملية عسكرية ضد داعش خلال أيام في سوريا

عربي ودولي "سنتكوم": 11 عملية عسكرية ضد داعش خلال أيام في سوريا



 






الأكثر مشاهدة