هام من الاتحاد الأردني حول تذاكر النشامى في كأس العالم

وأوضح الاتحاد، أن التسجيل يهدف إلى تمكين الجماهير الأردنية من التقدم لشراء حصتها من تذاكر مباريات النشامى عبر منصة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.
وأشار الاتحاد بحسب المعلومات الواردة على موقعه الرسمي إلى أن الحصول على الرمز التعريفي يعد شرطًا للتقدم لشراء التذاكر المخصصة للجماهير الأردنية على أن يستخدم الرمز لمرة واحدة فقط، فيما يمكن شراء تذاكر أخرى من الطرح العام عبر منصة فيفا دون الحاجة إلى الرمز في حال توفرها.
وبين الاتحاد، أن فيفا يسمح لكل شخص بشراء أربع تذاكر لكل مباراة وبحد أقصى 40 تذكرة طوال البطولة، مشيرًا إلى أنه في حال تجاوز عدد المتقدمين عدد التذاكر المخصصة سيتم إجراء قرعة عشوائية لاختيار المستحقين وفق النسبة المعتمدة.
وأكد الاتحاد، أن شراء التذاكر لا يضمن الحصول على تأشيرة دخول إلى الدول المستضيفة، داعيًا الجماهير إلى متابعة إجراءات التأشيرة عبر القنوات الرسمية.
كما شدد على أن شراء تذاكر كأس العالم يتم حصريًا عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي النيابية حول قمة الأردن والاتحاد الأوروبي في عمّان
-
بيان مشترك: انتهاك الكيان للقانون الدولي لن يمر دون محاسبة
-
وزارة الشباب تنفذ حملة تشجير في العاصمة عمّان ضمن برنامج التطوع الأخضر
-
التوقيع على بيان مشترك لإقامة علاقات بين الأردن وجمهورية لاو
-
وزير الشباب يتفقد منشآت شبابية ورياضية في الأغوار الوسطى والشمالية
-
"توزيع الكهرباء" تجري فحوصات فنية لضمان جودة التيار الكهربائي
-
"الإدارة المحلية" تطلب من البلديات استئجار الآليات للعمل بالمنخفض القادم
-
وزير النقل يبحث مع السفير الكندي تعزيز التعاون