هام من الاتحاد الأردني حول تذاكر النشامى في كأس العالم

الوكيل الإخباري- أعلن اتحاد كرة القدم، أن يوم الثلاثاء الـ13 من الشهر الحالي هو آخر موعد للتسجيل والحصول على التذاكر المخصصة للجماهير الأردنية لمباريات المنتخب الوطني في نهائيات كاس العالم 2026.

وأوضح الاتحاد، أن التسجيل يهدف إلى تمكين الجماهير الأردنية من التقدم لشراء حصتها من تذاكر مباريات النشامى عبر منصة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.


وأشار الاتحاد بحسب المعلومات الواردة على موقعه الرسمي إلى أن الحصول على الرمز التعريفي يعد شرطًا للتقدم لشراء التذاكر المخصصة للجماهير الأردنية على أن يستخدم الرمز لمرة واحدة فقط، فيما يمكن شراء تذاكر أخرى من الطرح العام عبر منصة فيفا دون الحاجة إلى الرمز في حال توفرها.


وبين الاتحاد، أن فيفا يسمح لكل شخص بشراء أربع تذاكر لكل مباراة وبحد أقصى 40 تذكرة طوال البطولة، مشيرًا إلى أنه في حال تجاوز عدد المتقدمين عدد التذاكر المخصصة سيتم إجراء قرعة عشوائية لاختيار المستحقين وفق النسبة المعتمدة.


وأكد الاتحاد، أن شراء التذاكر لا يضمن الحصول على تأشيرة دخول إلى الدول المستضيفة، داعيًا الجماهير إلى متابعة إجراءات التأشيرة عبر القنوات الرسمية.


كما شدد على أن شراء تذاكر كأس العالم يتم حصريًا عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم.

 
 


